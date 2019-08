Dinastija se nastavlja: Brady potpisuje novi ugovor do 44.

Tek što je prije dva dana kolovoza proslavio 42. rođendan, Tom Brady dobio je najbolju moguću čestitku od svojih New England Patriotsa. Odnosno tek će dobiti budući da bi u skorašnjim danima trebao i službeno potpisati novi dvogodišnji ugovor. U prijevodu, Dinastija će se nastaviti sve do 2021. godine.

Brady, koji je u NFL ušao još u posljednjoj godini prošlog tisućljeća i to izabran u posljednjoj rundi, dobit će u sljedeće tri sezone 70 milijuna dolara. Aktualni ugovor istjecao mu je na kraju nadolazeće sezone, nakon koje je trebao postati neograničeni slobodan agent, i garantirao mu zaradu od 15 milijuna eura, ali ona će s novim skočiti na 23. Godinu kasnije imat će zagarantiranih 30, a s 44 godine 32!

- Cijenim ovu momčad i priliku koju mi je dala 2000. godine. Igram za sjajnog Trenera među trenerima Belichicka i ofenzivnog koordinatora Josha McDanielsa te s njima imam vrhunsku suradnju. Nadam se da ćemo nastaviti zajedno - govorio je Brady prošli tjedan.

Šesterostruki prvak s ovogodišnjim rastom plaće postat će šesti najbolje plaćeni quarterback, zajedno s Drewom Breesom iz Saintsa, i nastaviti lov na Bretta Favrea i Peytona Manninga koji su ispred njega po bačenim jardima u karijeri. Brady je trenutno na 70514...

