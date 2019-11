Dino Perić: I meni je bilo teško nabaviti ulaznice za Šahtar!

Iskreno, iznenadila me naša igra u Harkivu, nisam navikao na takva gostujuća izdanja Dinama u Europi. A iznenadili su se i moji sugrači, kaže Dino Perić (25).

Dinamo je uspješno (1-0) odradio prvenstveni dvoboj s Interom, u Maksimiru se sada svi okreću Šahtaru.

- Inter? Teško je igrati takve utakmice, na tribinama je malo gledatelja, sami sebe čujemo na terenu. Odigrali odličnu utakmicu, oni nam nisu stvorili prigodu, a jedan gol nam je bio dovoljan za pobjedu. Najbitnije je što smo ih ostavili bez šuta prema golu - priča nam Dino Perić, pa nastavlja:

- Ostalo nam je dovoljno snage i energije za Šahtar, protiv Zaprešićana smo odigrali rutinski. Sada kreću pripreme za Šahtar, u Harkivu smo dokazali da možemo igrati s njima, a pred našom publikom ćemo još jednom pokazati da smo prava momčad.

Foto: Instagram Dino Perić oduševljen je i subotnjom predstavom svog novog obrambenog partnera, 17-godišnjeg Joška Gvardiola.

- Ma baš mi drago što je Joško zabio taj gol, dao sam mu neke savjete prije utakmice, znam da mu nije bilo lako. Pa ja sam počeo igrati s 19 godina i nije bilo jednostavno, a on ima tek 17. Svaka mu čast, odigrati tako pametnu utakmicu, bez grešaka, biti čvrst, pravovremen i agresivan... Svaka mu čast, dokazao je sve što se već dulje vrijeme priča o njemu

U subotu su pred Maksimirom bile velike gužve, igrači su se sami mogli uvjeriti kakvi su bili redovi za ulaznice sa Šahtarom.

- Ma vidio sam te redove, prijatelji su me u subotu oko 12 sati zvali za ulaznice, pa i meni ih je bilo teško nabaviti. Drago mi je zbog takve potražnje, što će biti pun Maksimir, mi smo svaku domaću utakmicu igrali sjajno. Doma se nikoga ne plašimo, pa ni Šahtara.

Foto: CARL RECINE Kako vas se dojmio Šahtar?

- Šahtar je odličan prema naprijed, stvarno su opasni kada je lopta u njihovom posjedu. Ali, meni se u Ukrajini svidjela naša igra, i mi smo bili opasni. Imali smo prostora prema naprijed, vjerujem da ćemo ga sada imati i više. Siguran sam da ćemo sada biti još čvršći, još agresivniji. Dojmio me se Šahtar, ali više smo mi sami sebe dojmili.

Znači, bili ste iznenađeni igrom Dinama u Ukrajini?

- Pa jesam, bio sam. Još da maknemo taj preveliki respekt prema tim momčadima. Kao da nam na takvim utakmicama treba 15-20 minuta da vidimo kako možemo igrati, pa tek onda shvatimo kako smo i mi odlična momčad. Skupljamo velike utakmice, u svakoj ćemo biti sve bolji. Toliko smo puta pokazali kvalitetu, ali moramo to i sami do kraja shvatiti.

Biste li u srijedu bili zadovoljni bodom?

- Ne, ne bih. Pa u Harkivu smo uzeli bod, a mogli smo i pobijediti. OK, bila je to otvorena utakmica, moglo je svakako završiti, ali sada smo u Zagrebu. Tamo smo bili tužni u svlačionici, treneru nije bilo jasno zašto sjedimo pognutih glava. Ali, to je bio dobar rezultat, sada idemo na pobjedu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Najopasniji igrač Šahtara?

- Taison! Baš je opasan s loptom u nogama, brz i okomit, ima jako dobar pas. Ma Šahtar ima dobre igrače prema naprijed, Konopljanka u posljednje vrijeme nije puno igrao, pa upadne u momčad i odmah osjetite kakav je igrač, na kraju nam i zabije gol. Znam kad je naša reprezentacija igrača protiv Ukrajine, svi su se pribojavali Konopljanke i Jarmolenka, a na klupskoj razini to je još izraženije.

Očekuje vas zanimljiv mjesec, poslije borbe za europsko proljeće stižu reprezentativne obveze. A u kvalifikacijskom ogledu protiv Slovačke mogli bi krenuti od prve minute...

- Joj, nemojte o tome, molim vas. Preda mnom su dvije važne utakmice s Dinamom, očekuju nas dvoboji sa Šahtarom i Rijekom, a kada to prođe o reprezentaciji ćemo pričati koliko god treba.

Vaša poruka navijačima za srijedu?

- Svi zajedno, idemo na glavu - završio je Perić.