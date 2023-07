Dino Prižmić (17) u Umagu do premijerne ATP pobjede: Lakše je bilo u finalu Roland Garrosa

Aktualni juniorski pobjednik Roland Garrosa, 17-godišnji Splićanin Dino Prižmić (ATP - 287.) trebao je samo 77 minuta za pobjedu protiv 22-godišnjeg sugrađanina Duje Ajdukovića (ATP - 299.), svoju prvu na ATP Touru, koja mu je donijela plasman u drugo kolo 33. izdanja Plava Laguna Croatia Opena u Umagu. Bilo je 6-2, 6-1.

Prižmić je do pobjede došao 12 dana prije svog 18. rođendana i tako ušao u probrano društvo, postavši tek peti hrvatski tenisač koji je do prvog slavlja na ATP Touru stigao prije nego li je postao punoljetan. Prije njega su to napravili samo Goran Ivanišević, Ivan Ljubičić, Marin Čilić i Borna Ćorić.

- Naravno da mi je drago. To mi je samo još jedan dodatan poticaj da još bolje treniram i da još bolje igram mečeve. Nije nešto s čime bih se zadovoljio - rekao je Prižmić koji je na terenu vrlo mirno proslavio svoju prvu pobjedu na ATP Touru, pokazujući da je u stanju dobro kontorolirati svoje emocije.

Foto: HTS

- Ovo je velika pobjeda za mene. Sad znam da mogu igrati s bilo kim, ako igram na svojoj najboljoj razini.

Prižmić tvrdi da mu je bilo jednostavnije izaći na finale juniorskog Roland Garrosa nego na središnji stadion u Umagu, a razlog je - suparnik.

- Bilo je lakše u Roland Garrosu, jer je s druge strane bio junior, moj vršnjak, ali nije prošao toliko toga kao ja. Znao sam da sam u tom meču favorit. Duje je, s druge strane, isto dobio pozivnicu i sigurno je htio pokazati najviše. No, završilo je ovako. Definitivno sam sretan nakon ovog meča. Htio sam pokazati svoj najbolji tenis i drago mi je da sam uspio.

Prije godinu dana je zbog ozljede morao predati meč u Umagu, a danas je pokazao koiki je napredak napravio od svog debija na ATP Touru.

- Sad se osjećam puno bolje na terenu, puno sigurnije. Mislim da igram puno bolji tenis nego prošle godine.

A to ga može odvesti i dalje od drugog kola. Sljedeći suparnik će mu biti pobjednik dvoboja između petog nositelja, Australca Christophera O'Connella (ATP - 68.) i Mađara Zsombora Pirosa (ATP - 124.).

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- To je po meni izjednačen meč. Nike mi važno tko je s druge strane. Ne želim si stvarati pritisak. Samo želim odigrati najbolje što znam. Ako se dogodi pobjeda, bit ću jako zadovoljan - zaključio je Prižmić.

Iako je u Umag stigao s dva vrlo dobra nastupa na Challenger Touru, polufinalom u francuskom Troyesu i četvrtfinalom u finskom Tampereu, oba puta kao kvalifikant, Duje Ajduković je ostao razočaran trećim nastupom na umaškom turniru, na kojem je 2021. ostvario svoju jedinu ATP pobjedu.

"On je igrao dobro, bez grešaka. Ja što sam god trebao napraviti - nisam. Jedan od tih dana kad ne ide. Bekend mi je najbolji udarac, a ja krenem u meč sa šest, sedam neforsiranih bekendom. Teško je nešto analizirati, kad apsolutno ništa ne ide za rukom - rekao je Ajduković koji je u posljednja tri mjeseca za više od 200 mjesta popravio svoj plasman na pojedinačnoj ATP ljestvici i vratio se u Top 300.

- To je pozitivno, nešto se događa. Nadam se da će biti bolje - zaključio je 22-godišnji Splićanin.