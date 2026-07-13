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ATP I WTA LJESTVICA

Dino Prižmić pretekao Čilića i postao naš najbolje rangiran tenisač, skok Antonije Ružić

Piše HINA,
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Dino Prižmić pretekao Čilića i postao naš najbolje rangiran tenisač, skok Antonije Ružić
Varaždin: Davis cup, Dino Prizmi? - Elmer Moller | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Dino Prižmić preskočio Čilića i postao novi hrvatski broj 1! Ružić u TOP 50, a Wimbledon je protresao i ATP i WTA ljestvicu

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Dino Prižmić napredovao je za pet pozicija na 84. mjesto na najnovijoj ATP listi i pretekao je Marina Čilića te postao najbolji hrvatski reket nakon Wimledona. Čilić je izgubio čak 26 pozicija i sada je 88. igrač svijeta, dok je Borna Gojo skočio sedam mjesta na 168. poziciju. Luka Mikrut je 172., a Matej Dodig  254. 

Talijanska teniska zvijezda Jannik Sinner, koji je u nedjelju obranio naslov Wimbledona, ostaje na vrhu svjetske ljestvice. Prvi put od 2024. godine, finalist londonskog Grand Slama, Nijemac Alexander Zverev, popeo se na drugo mjesto, zaostajući gotovo 5000 bodova. Ozlijeđeni Španjolac Carlos Alcaraz pao je na treće mjesto.

Kanađanin Felix Auger-Aliassime ostaje 4. na svijetu, Australac Alex de Minaur je peti, a Amerikanac Ben Shelton sada je šesti.

 ATP ljestvica (13. srpnja):
1. (1) Jannik Sinner (Italija) 13.450 bodova
2. (3) Alexander Zverev (Njemačka) 8.480
3. (2) Carlos Alcaraz (Španjolska) 8.160
4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4.740
5. (6) Alex de Minaur (Aus.) 4.110
6. (5) Ben Shelton (SAD) 3.770
7. (8) Novak Đoković (Srb) 3.760
8. (9) Danil Medvedev (Rusa) 3.670
9. (10) Flavio Cobolli (Ita) 3.460
10. (7) Taylor Fritz (SAD) 3365

Antonia Ružić napredovala je na najnovijoj WTA listi za 11 pozicija i sada je 50. igračica svijeta.  Nakon Wimbledona Hrvatska ima tri tenisačice u TOP 50 jer je Donna Vekić pala za jedno mjesto na 35. poziciju, a Petra Marčinko se popela za dvije pozicije na 45.  Bjeloruskinja Arina Sabalenka i dalje ostaje na vrhu WTA teniske ljestvice, dok je Čehinja Linda Noskova subotnjom pobjedom na Grand Slam turniru u Wimbledonu osvojila 1760 bodova, te je napredovala s 12. na sedmo mjesto.

U ažuriranoj teniskoj ljestvici došlo je do sedam promjena u "top 10". Sabalenka i Kazahstanka Jelena Rybakina ostaju na prvom i drugom mjestu, dok se Amerikanka Jessica Pegula popela na treće. Njezina sunarodnjakinja Coco Gauff napredovala je za tri mjesta i napredovala na četvrto mjesto.

Čehinja Karolina Muchova, osma nositeljica u subotnjem finalu All England Cluba, popela se s devetog na šesto mjesto, dok je Poljakinja Iga Światek, bivša prva igračica svijeta, pala s trećeg na osmo. Amerikanka Amanda Anisimova pala je sa šestog na deveto, a Ukrajinka Elina Svitolina s osmog na deseto.

WTA ljestvica (13. srpnja):
1. (1) Arina Sabalenka (Bel) 8550 bodova
2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8143
3. (4) Jessica Pegula (SAD) 6301
4. (7) Coco Gauff (SAD) 5649
5. (5) Mira Andrejeva (Rus) 5293
6. (9) Karolina Muchova (Češka) 5168
7. (12) Linda Noskova (Češka) 5119
8. (3) Iga Swiatek (Pol) 4539
9. (6) Amanda Anisimova (SAD) 4353
10. (8) Elina Svitolina (Ukr) 4351

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