Dino Sinovčić je osvojio novu medalju! Njegova je bronca s Europskog prvenstva u Turskoj

Najbolji hrvatski paraplivač Dino Sinovčić osvojio je brončanu medalju na 100 metara leđno (S6) na osmom izdanju Europskog paraplivačkog prvenstva u turskom Kocaeliju. Sinovčić je otplivao vrijeme 1:17.11 osvojivši treće mjesto. Zlato je osvojio Talijan Luca de Prato s rezultatom 1:15.07, dok je drugi bio Francuz Laurent Chardard s vremenom 1:16.29.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Apolon iz Makarske je uspio: Moj 365. dan kupanja u moru! | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

Peta je to medalja za 34-godišnjeg Splićanina s europskih prvenstava. Ima i zlato iz Dublina (2018), srebra s Madeire (2024, 2021), te broncu iz Reykjavika (2009).

Prošle godine je bio drugi na Svjetskom prvenstvu u Singapuru, što je bila njegova četvrta medalja na svjetskim prvenstvima u nizu nakon dva zlata osvojena 2019. u Londonu i 2022. u portugalskom Funchalu na Madeiri, te srebra sa SP-a u Manchesteru 2023. Sinovčić u svojoj riznici uspjeha ima i dvije paraolimpijske bronce iz Pariza (2024) i Tokija (2021).

- Ostvario sam rezultat iznad svakog očekivanja, kao što sam i rekao u najavi nismo se nadali nekom velikom rezultatu zbog zdravstvenih problema koje sam imao. Ovo je jedno malo čudo, poručio je Sinovčić iz Turske.

Najbolji hrvatski paraplivač je početkom godine imao problema sa zdravljem točnije sa srcem, zbog čega neko vrijeme nije smio trenirati.

- Prije utrke sam se dobro osjećao, ali nisam znao koliko mogu. Nitko sretniji od mene. S obzirom na sve ovo je fantastičan rezultat, dodao je.

Veliko zadovoljstvo još jednom medaljom splitskog paraplivača iskazao je i njegov trener Slobodan Glavčić.

- Ovo je 11 odličje u nizu s velikih natjecanja. Ova medalja je dokaz kontinuiteta dobroga rada. Imali smo velikih problema u drugom mjesecu kada je liječnik zabranio treniranje, nakon što je otkrivena aritmija srca. Dino je išao na dodatne pretrage, imali smo odličnog kardiokirurga dr. Anića koji je kazao kako možemo raditi po prilagođenom režimu rada što smo ispoštovali. S takvim pripremama možemo biti izuzetno zadovoljni ovim rezultatom. Dino je još jednom pokazao kako je veliki sportaš.

Prvog dana EP-a u finalu je nastupila i Emma Mečić koja je osvojila šesto mjesto na 50m slobodno (S9) s rezultatom 30.72. Pobijedila je Nizozemka Florianne Bultje s novim europskim rekordom 28.54. Bultje je bila vlasnica i dosadašnjeg rekorda iz travnja 2024. kada je isplivala 28.66.

Nikolina Mitar je nastupila u kvalifikacijama na 100m prsno (SB4) zauzevši deseto mjesto s rezultatom 2:48.42. Na Europskom paraplivačkom prvenstvu nastupa oko 400 plivača iz 38 zemalja među kojima i sedmero hrvatskih predstavnika.