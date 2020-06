Dio novca iz Zadra podijelili su tenisači, dio za teniski centar

Mi ćemo izdati priopćenje i izvještaj, vjerojatno u ponedjeljak, i objaviti, također, sve detalje financijske vezane za turnir, kaže nam predsjednica saveza Nikolina Babić

<p>Svijet se natječe. Tko je i za što kriv zbog onakve završnice zadarskog dijela Adria Toura. Ako će to ikome pomoći, neka traži i dalje. A to što se dogodilo, dogodilo se bez ičije izravne krivnje. Rizik je i dalje tu, prisutan, a baš nam ovih dana stiže najbolji podsjetnik da je Hrvatska i dalje u ringu s korona virusom. I cijeli svijet.</p><p><strong>Novak Đoković</strong> imao je najbolju namjeru, uvjeti su mu to dopustili, a unatoč svim mjerama opreza i zaštite koju je osigurao Hrvatski teniski savez kao suorganizator Novakovom timu, objava Grigora Dimitrova uoči finalnog zastora bacila je najgoru moguću sjenu na turnir.</p><p>- Da on nije tolika zvijezda i da se zarazio bilo tko drugi od posjetitelja, ne bi se digla ovakva tenzija - rekla je predsjednica HTS-a <strong>Nikolina Babić</strong>. </p><p>Je li Bugarin bio taj koji je sa sobom donio virus, jesu li ga tenisači donijeli iz Beograda, gdje se zaraza proširila i na košarkaškoj oproštajnoj utakmici trenera Mege Dejana Milojevića, izgleda teško za odagnati. Testiranje po dolasku u Hrvatsku nije bilo obavezno. Svatko ima svoju teoriju, svakome je dolazak bio na vlastitu odgovornost i savjest, a bez ikakve podloge kriviti nekoga nije, na kraju, ni u redu.</p><p>Turnir je, makar bez višnje na torti, ispunio humanitarnu svrhu. To je bio cilj kojemu se Đoković prepustio i zbog kojeg se upustio u organizaciju ovakvog događaja makar mu mnogi spočitavaju posljedice. Osigurati pomoć tenisačima, a navijačima šansu da vide sportaše koje vrlo vjerojatno ne bi nikada u normalnim okolnostima.</p><p>- Mi ćemo izdati priopćenje i izvještaj, vjerojatno u ponedjeljak, i objaviti, također, sve detalje financijske vezane za turnir - dodala je Babić.</p><p>Tenisači su igrali kvalifikacijski turnir u kojemu se podijelilo 35.000 eura, tenisačicama, pak, 15.000. Sponzori su prepoznali događaj, dali ruku, a kome će ići novac humanitarno, odlučit će Adria Tour prema kriterijima nakon što se prouče svi kandidati. U Hrvatskoj će, saznali smo, jedan definitivno biti i novi nacionalni teniski centar.</p><p>- Usvajamo strategiju, pripremamo dokumentaciju za EU fondove. Sada vodimo razgovore oko lokacije i nadamo se da ćemo do kraja godine riješiti daj dio.</p><p>Ima, dakle, i dosta pozitivnih stvari. A lekciju smo valjda naučili jer rat s korona virusom još traje. Ovo je možda bila samo jedna izgubljena bitka...</p>