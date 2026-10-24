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TRENER JE STABILNO

Direktor Bayerna: Kompanyja neće biti nekoliko tjedna, ali nogomet nije najvažniji u životu

Piše HINA,
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Direktor Bayerna: Kompanyja neće biti nekoliko tjedna, ali nogomet nije najvažniji u životu
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Foto: Angelika Warmuth
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Prvo moramo utvrditi što se točno dogodilo i kako; tek tada ćemo na miru razmotriti što to znači za njegovo razdoblje oporavka. Zbog toga trenutačno ne postavljamo nikakav konkretan vremenski okvir, rekao je Eberl

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Trener minhenskog Bayerna Vincent Kompany u "stabilnom je stanju" nakon što se jučer srušio na treningu svoje momčadi zbog čega je hospitaliziran. 

Očekuje se da će izbivati ​​s terena nekoliko "tjedana", izjavio je sportski direktor Bayerna Max Eberl na konferenciji za novinare u subotu.

"Prvo, dobra vijest: stanje mu je stabilno. Jučer se srušio na terenu i sada je u bolnici, gdje će ostati još nekoliko dana – dovoljno dugo da sve temeljito razjasnimo, pregledamo, provjerimo i utvrdimo", rekao je Eberl.

"Prvo moramo utvrditi što se točno dogodilo i kako; tek tada ćemo na miru razmotriti što to znači za njegovo razdoblje oporavka. Zbog toga trenutačno ne postavljamo nikakav konkretan vremenski okvir. Ne govorimo o danima, već o tjednima. To svima mora biti jasno", pojasnio je i dodao:

- To nam ponovno pokazuje da nogomet nije najvažnija stvar u životu. Najvažnije je zdravlje. Mi se u Bayernu držimo zajedno.

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Prošlog tjedna Kompany je prebolio virusnu infekciju zbog koje je nekoliko dana izostao iz momčadi, no vratio se na klupu u srijedu navečer na utakmici Lige prvaka protiv Arsenala (2-2). Ranije je priznao da nije dovoljno pažljivo osluškivao signale vlastitog tijela.

UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal
Foto: Angelika Warmuth

U petak poslijepodne, nakon treninga prve momčadi u sklopu priprema za nadolazeće gostovanje u Freiburgu, Kompany je ostao promatrati trening druge momčadi, koju vodi bivši brazilski reprezentativac Dante. Kompany se tada srušio, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezen u kliniku u Münchenu, gdje je zadržan na "detaljnim pretragama", objavio je minhenski klub u priopćenju u petak navečer.

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U nedjelju Bayern, vodeći na ljestvici, gostuje kod Freiburga, trećeplasirane momčadi koja ima samo bod manje(14 prema 13). Zbog izostanka koji će potrajati nekoliko tjedana, momčad će morati igrati bez njega u nizu prvenstvenih utakmica, kao i u dvoboju Lige prvaka u gostima kod Atlético Madrida 3. studenoga.

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