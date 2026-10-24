Direktor Bayerna: Kompanyja neće biti nekoliko tjedna, ali nogomet nije najvažniji u životu

Trener minhenskog Bayerna Vincent Kompany u "stabilnom je stanju" nakon što se jučer srušio na treningu svoje momčadi zbog čega je hospitaliziran.

Očekuje se da će izbivati ​​s terena nekoliko "tjedana", izjavio je sportski direktor Bayerna Max Eberl na konferenciji za novinare u subotu.

"Prvo, dobra vijest: stanje mu je stabilno. Jučer se srušio na terenu i sada je u bolnici, gdje će ostati još nekoliko dana – dovoljno dugo da sve temeljito razjasnimo, pregledamo, provjerimo i utvrdimo", rekao je Eberl.

1️⃣ | 𝗪𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆? 🗣️ Max Eberl: „Die gute Nachricht ist: Er ist stabil. Ich habe gestern Abend mit ihm gesprochen, auch mit seiner Frau. Das war für uns alle kein schöner Moment, er ist gestern auf dem Platz zusammengebrochen und wird noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, bis alles geprüft und gecheckt ist. Das zeigt mal wieder, dass die Gesundheit das Wichtigste im Leben ist - nicht der Fußball. Daher gehen die besten Genesungswünsche von uns allen an ihn, wir als FC Bayern stehen zusammen. Das Wichtigste ist, dass die Ursache gefunden wird und er wieder fit wird. Dass er erst, wenn er fit ist, wieder zurückkommt.“ — FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2026

"Prvo moramo utvrditi što se točno dogodilo i kako; tek tada ćemo na miru razmotriti što to znači za njegovo razdoblje oporavka. Zbog toga trenutačno ne postavljamo nikakav konkretan vremenski okvir. Ne govorimo o danima, već o tjednima. To svima mora biti jasno", pojasnio je i dodao:

- To nam ponovno pokazuje da nogomet nije najvažnija stvar u životu. Najvažnije je zdravlje. Mi se u Bayernu držimo zajedno.

Prošlog tjedna Kompany je prebolio virusnu infekciju zbog koje je nekoliko dana izostao iz momčadi, no vratio se na klupu u srijedu navečer na utakmici Lige prvaka protiv Arsenala (2-2). Ranije je priznao da nije dovoljno pažljivo osluškivao signale vlastitog tijela.

Foto: Angelika Warmuth

U petak poslijepodne, nakon treninga prve momčadi u sklopu priprema za nadolazeće gostovanje u Freiburgu, Kompany je ostao promatrati trening druge momčadi, koju vodi bivši brazilski reprezentativac Dante. Kompany se tada srušio, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezen u kliniku u Münchenu, gdje je zadržan na "detaljnim pretragama", objavio je minhenski klub u priopćenju u petak navečer.

U nedjelju Bayern, vodeći na ljestvici, gostuje kod Freiburga, trećeplasirane momčadi koja ima samo bod manje(14 prema 13). Zbog izostanka koji će potrajati nekoliko tjedana, momčad će morati igrati bez njega u nizu prvenstvenih utakmica, kao i u dvoboju Lige prvaka u gostima kod Atlético Madrida 3. studenoga.