Direktor Cibone: Ponudio sam raskid igračima i treneru, nismo razmišljali o blokadi ABA lige...

Hoće li Cibona blokirati ABA ligu, kakva je financijska situacija, hoće li klub uopće opstati i koje će natjecanje igrati sljedeće sezone, gomilaju se pitanja posljednjih dana na račun hrvatskog košarkaškog velikana koji posljednjih nekoliko godina životari, a najveći udarac pretrpio je prije više od dva tjedna kada je ispao iz doigravanja za ABA ligu.

Iz kluba su rezolutno odbili igrati drugu ligu, nadali su se da će ih proširenje lige spasiti i da će ostati u najvišem rangu regionalnog košarkaškog natjecanja, ali srpski klubovi Crvena zvezda, Partizan, FMP, Mega i Igokea, iznenađujuće i Cedevita Olimpija, glasovali su protiv Cibonina ostanka među elitom. Suprotno njima, crnogorski klubovi i Zadar podržali su Cibonu.

Zagreb: Treća utakmica četvrtfinalne serije doigravanja prvenstva Hrvatske između košarkaša Cibone i Kvarnera 2010 | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

To znači da su pred Cibonu postavili uvjet: ako želi igrati u ABA ligi, mora platiti 200.000 eura, a ako ne izbori doigravanje, još 200.000 za sljedeću sezonu. Cibona, dakako, nema uvjete za to, ni financijske, ni igračke, kako bi ušla u doigravanje za prvaka.

Brojne glasine kolaju posljednjih dana, a pravu istinu i planove za budućnost otkrit će direktor 'vukova' Tomislav Šerić.

- Na terenu smo izgubili poziciju u ABA ligi, jako nam je teško zbog toga. Ovo nije najteži trenutak, bili smo i u većim problemima u zadnje dvije godine. Kad sam došao ovdje, svjetla su bila ugašena, rolete spuštene, klub je bio blokiran 239 dana zaredom. Bio je pokrenut stečajni postupak. U tim trenucima smo bili na dan od toga da više ne igramo, mi smo se odlučili ići jednim putem, a to je da financijski konsolidiramo klub i postanemo financijski vjerodostojni. Cilj je jednokratnim ulaskom kapitala srediti sve probleme ili većinu njih. Mi smo u tome uspjeli, to su dobre financije, ostvarili smo neto dobit, imali smo povećane prihode. Da nema problema iz prošlosti, dobro bismo stajali. Izgubili smo status u ABA ligi, sportski rezultati su mjerilo. Postavlja se pitanja je li to trebalo raditi dvije godine, ovo je treća godina preživljavanja kluba, ovako Cibona više ne smije funkcionirati. Moramo nekako riješiti budućnost kluba. Slušao sam različite priče, neki govore da se trebamo ugasiti, da treba nastati novi klub ili da se spojimo s nekime, ali ne mislim da je to put. To je najneizvjesniji put, 90 posto toga bi bila potpuna katastrofa. Ovdje smo jer volimo košarku i Cibonu, ona je najveći sportski brend na ovim prostorima i isplati se boriti. Da je neki drugi klub u pitanju, ne bismo tu bili ni pet minuta. Imali smo svakakvih problema, nismo znali hoćemo li igrati prvo kolo ABA lige jer nismo imali za autobus, nismo mogli registrirati igrače zbog blokade. Za ovu sezonu cilj je bilo polufinale prvenstva i ostanak u ABA ligi, ali to nismo uspjeli - rekao je Šerić.

Koje će natjecanje sljedeće sezone igrati Cibona?

- To treba odlučiti tko god da novce, Pozivam sve, Grad, investitore, državu, sve ćemo opcije uzeti u obzir. Prijavili smo se za Europa Cup, smatramo da bismo trebali igrati Europu i ABA ligu, ali dobili smo propozicije, a prema njima ne možemo dobiti financiranje od HKS-a jer bi direktor trebao potpisati da klub nema dugova prema igraču, mi ih imamo još od 2010. godine. Ne možemo dobit financiranje, ali prijavili smo se jer nam to otvara mogućnost da mladi igraju, treba nam naglasak biti na njihovom razvoju i da igraju međunarodna natjecanja.

Otkrio je Šerić kako Cibona neće igrati ABA 2 ligu.

- Odbili smo ABA 2 ligu jer ne zaslužujemo to igrati, nismo očekivali da će biti ovoliki pritisak. Prije godinu dana dva kluba nisu igrala razigravanje i mislio sam da je fer da i mi to moramo dobiti. Tko da novce, odlučit ćemo što ćemo raditi. Pozivam sve koji imaju novce, da se jave, pregovori se uvijek vode. Da sam na mjestu Grada, ja bih pomogao klubu, tražio bih da netko bude u skupštini.

Hoćete li blokirati ABA ligu?

- Nisam o tome razmišljao, nemamo previše pravnih alata, ali i to ćemo sagledati. Nismo išli tim putem niti smo se prijetili pravnim putevima. Cibona je u pitanju, vidjet ćemo što sve možemo napraviti.

Otkrio je i ukupni dug.

- Dug je 6,8 milijuna eura, da nema dugova, bilo bi prihoda i ulagali bismo u igrače. Cijela organizacija pati zbog financija, jako je teško balansirati. Uložiš u novog igrača, a nekome nisi platio dug. Problem je kontrola cash flowa, ne možemo ništa kada je račun blokiran. Sve su zadužnice izdane prije nego smo došli. Taj dio ide na bolji način, po jedan, dva dana smo blokirani ove godine. Odgovornim tvrdim da ako mi odemo, da klub više neće postojati. On postoji, što igra, u kojem obliku, to je pitanje, ali će postojati.

Najsramotnija sezona u povijesti, hoćete li preuzeti odgovornost?

- Nemam problema s odlaskom, ako će to pomoći, od sutra nas nema, to nije problem. Treba napraviti ono što je najbolje za Cibonu, ako netko ima prijedlog, ja odlazim. Investitori nisu dugo uložili, oni su prisutni, ali ako ne daju novac, moraju se maknuti iz skupštine. Ja njih ne predstavljam, nego klub i pokušavam napraviti najbolje za klub.

Imate li budžet za sljedeću sezonu i kada ćete sastaviti momčad?

- Moramo znati što igramo pa će onda sportski direktor slagati momčad. Raskid ugovora ponudio sam svim igračima i treneru - kazao je direktor Cibone.