Direktor Rijeke: 'Boban je bio kod nas, želi naše igrače. Bilo bi top da imamo gazdu koji ulaže'

Igrači Rijeke razletjeli su se na zasluženi odmor nakon povijesne sezone u kojoj su osvojili dvostruku titulu. Dok oni pune baterije za ono što ih čeka u budućnosti, čelnici slažu roster za novu sezonu.

Pokretanje videa... 00:41 Mišković u Kini | Video: NK Rijeka/Facebook

HNL počinje početkom kolovoza, a Rijeka će sezonu započeti u drugom pretkolu Lige prvaka koje se igra 22. ili 23. srpnja. Ipak, već sada je jasno da nekolicina igrača neće dočekati početak europskog putovanja. Prije svega tu se misli na glavnu zvijezdu Tonija Fruka, veliki interes vlada za Nikom Jankovićem i Stjepanom Radeljićem, a uostalom, kao što je Damir Mišković nebrojeno puta naglasio, svi igrači su na prodaju.

Rijeka: Toni Fruk zabija drugi gol za Rijeku u susretu sa Slaven Belupo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

To je surova realnost hrvatskog prvaka koji mora prodavati da bi mogao preživjeti. I zbog te borbe koja se prelijeva iz godine u godinu, Mišković je zaželio prodati klub investitoru koji će ulagati u njega i još dodatno ojačati momčad koja bi bila konkurentnija u Europi. Prije nekoliko dana pojavila se glasina kako američki milijarder Lee Anderson želi kupiti riječki klub, no to su s Rujevice demantirali. O tome se oglasio i sportski direktor Darko Raić-Sudar.

- Bili smo prodani već desetak puta... Vidjet ćemo, puno se priča i piše, nije to baš tako lako. Najsretniji bi bili da Rijeka ima financijsku stabilnost. Mi moramo svake godine budžet puniti prodajom igrača. Da imamo nekog vlasnika da ulaže u ekipu, to bi bilo top - rekao je on u razgovoru za HRT.

Rijeka: Konferencija Radomira Đalovića i Darka Rajića Sudara | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Osvrnuo se i na status trenera Radomira Đalovića kojemu je istekao ugovor, a vijesti o produljenju suradnje još nema.

- Đalović nije upitan, trenutno je u Crnoj Gori i preostaje samo sve skupa staviti na papir. Po meni nikada to niti nije bilo upitno.

Otkrio je i kako je predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban nedavno bio na Rujevici.

- Boban je sada novi čovjek u našem nogometu, naravno u ovom smislu s obzirom na funkciju koju obavlja. Kako je preuzeo ulogu, htio je malo porazgovarati odnosima itd. Postoji i interes za neke igrače, ali za sada je ostalo na tome.