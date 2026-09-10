Kukoč je divan je čovjek i vrhunski profesionalac. Pa on trenira 24 sata na dan i daje sve od sebe. Dobro je jednom rekao da će trenirati dok ga smrt ne zaustavi, ispričao nam je Ivić
SENZACIJA SEZONE PLUS+
Direktor Segeste nakon rušenja Osijeka: 'Kukoč? Trenira 24 sata, nakon tekme je u teretani'
Čitanje članka: 3 min
Segesta je priredila senzaciju u šesnaestini finala Kupa i izbacila favorizirani Osijek. Siščani su prošle sezone izborili ulazak u drugi rang natjecanja, a pobjedom 3-1 protiv "bijelo-plavih", koji su još prije nekoliko kola držali sam vrh HNL-a, pokazali su da se u Sisku gradi momčad s ambicijom vratiti klub koji je devedesetih igrao u Prvoj ligi ponovno među hrvatsku elitu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku