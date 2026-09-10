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SENZACIJA SEZONE PLUS+

Direktor Segeste nakon rušenja Osijeka: 'Kukoč? Trenira 24 sata, nakon tekme je u teretani'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Direktor Segeste nakon rušenja Osijeka: 'Kukoč? Trenira 24 sata, nakon tekme je u teretani'
Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Kukoč je divan je čovjek i vrhunski profesionalac. Pa on trenira 24 sata na dan i daje sve od sebe. Dobro je jednom rekao da će trenirati dok ga smrt ne zaustavi, ispričao nam je Ivić

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Segesta je priredila senzaciju u šesnaestini finala Kupa i izbacila favorizirani Osijek. Siščani su prošle sezone izborili ulazak u drugi rang natjecanja, a pobjedom 3-1 protiv "bijelo-plavih", koji su još prije nekoliko kola držali sam vrh HNL-a, pokazali su da se u Sisku gradi momčad s ambicijom vratiti klub koji je devedesetih igrao u Prvoj ligi ponovno među hrvatsku elitu.

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Komentari 5
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