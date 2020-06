\u00a0

Respira Mire, questo \u00e8 il ritornello che mi ripeto nella mente, nei momenti decisivi di una partita. Ed \u00e8 quello che continuo a ripetermi ora, mentre provo a scrivere quello che sto provando in questo momento. Sono arrivato quattro anni fa per provare a vincere tutto. Perch\u00e9 anche quando non ci riesci, questo \u00e8 ci\u00f2 che deve provare a fare sempre un calciatore della @Juventus. Sono stati 4 anni intensi, vissuti al fianco di grandi professionisti ma soprattutto di amici veri, con i quali ho condiviso vittorie e record, ma anche amare sconfitte ad un passo dal traguardo. Sono stati anni in cui sono maturato come uomo e come padre. Questa \u00e8 la citt\u00e0 dove Edin \u00e8 cresciuto, diventando il primo tifoso di questa squadra, e dove con la mia famiglia abbiamo costruito i pi\u00f9 bei ricordi della nostra vita. Penso che non si dica mai a sufficienza grazie, e quindi: Grazie alla Famiglia Agnelli Grazie a tutti i compagni che hanno condiviso con me questo percorso Grazie a tutti i dipendenti ed i membri dello staff, che mi hanno aiutato a crescere Grazie ai tifosi che ogni giorno mi hanno fatto sentire speciale. Perch\u00e9 se c\u2019\u00e8 una cosa che ho imparato, \u00e8 che non esiste un tempo minimo per innamorarsi. Alla fine \u00e8 molto semplice: indossa questa maglia come una seconda pelle, dai sempre tutto e, non sbaglierai mai. Ora per\u00f2 abbiamo poco tempo da perdere e molto da andare a vincere fino al termine delle stagione. E quindi respira Mire, Perch\u00e9 quello che oggi ti sembra cos\u00ec triste, da domani sar\u00e0 uno splendido ricordo che porterai nel cuore per tutta la vita. Miralem \u2764\ufe0f #FinoAllaFine





A post shared by Miralem Pjanic\u0301 (@miralem_pjanic) on Jun 29, 2020 at 10:50am PDT