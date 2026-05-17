'Div iz predgrađa' se ekspresno vraća u vrh! Inker Zaprešić će iduće sezone igrati u trećoj ligi

Zaprešić ponovno živi nogometni san. Nekadašnji prvoligaš, koji je nakon gašenja uskrsnuo pod starim, legendarnim imenom NK Inker, nastavlja svoj streloviti povratak na veliku scenu. Osvajanjem naslova prvaka u Trećoj nogometnoj ligi - Centar, popularni 'keramičari' osigurali su treću uzastopnu promociju u samo tri godine natjecanja, potvrdivši da priča o zaprešićkom nogometnom čudu nije slučajnost, već plod jasne vizije i golemog entuzijazma.

Kronologija nevjerojatnog uspona

Put novog Inkera započeo je skromno, ali iznimno ambiciozno. Nakon što je klub osnovan u srpnju 2022., primarno s ciljem spašavanja i nastavka rada proslavljene Interove škole nogometa, seniorska momčad krenula je s natjecanjem u sezoni 2023./2024. Krenuli su od najniže stepenice, šestog ranga hrvatskog nogometa, odnosno županijske nogometne lige.

Tu su se zadržali samo jednu sezonu, dominantno osvojivši naslov s impresivnih 76 bodova, čak 18 više od drugoplasiranog Turopoljca, uz nevjerojatnu gol-razliku od 127-14. Uspon je nastavljen i sljedeće sezone, 2024./2025., u Četvrtoj NL Središte Zagreb. Iako je konkurencija bila osjetno jača, Inker je ponovno bio najbolji, osiguravši naslov s dva boda prednosti ispred Vrbovca i time preskočivši još jednu važnu prepreku. Ove sezone, u Trećoj NL - Centar, priča se ponovila.

Temelji uspjeha: Od pepela do zvijezda

Gašenje NK Intera Zaprešić 2022. godine zbog financijskih poteškoća bio je težak udarac za grad koji je desetljećima živio uz svoj klub. Inter je bio institucija, osvajač prvog Hrvatskog nogometnog kupa 1992. godine i doprvak države u sezoni 2004./2005. Da se plamen nogometa ne bi ugasio, skupina entuzijasta na čelu s predsjednikom Lovrom Benčevićem osnovala je novi klub. Ime je odabrano kao posveta povijesti - Inker, po lokalnoj tvornici keramike, bio je naziv koji je klub nosio u svom najslavnijem razdoblju početkom devedesetih.

Prioritet je od početka bio jasan: sačuvati omladinsku školu koja je brojala 15 selekcija i stotine djece. Pod vodstvom Ernada Skulića, bivšeg igrača Intera, akademija je nastavila s radom. Seniorska momčad, spoj mladosti i iskustva s igračima poput Tomislava Šarića, Marka Ćosića i golgetera Petra Kovačevića i Luke Pisačića, postala je nositelj igre i simbol novog početka.

Ključna pobjeda i pogled prema budućnosti

Potvrda treće uzastopne promocije stigla je dva kola prije kraja sezone 2025./2026. u 3. NL - Centar. Inker je na domaćem terenu u ŠRC-u Zaprešić deklasirao Gaj iz Mača rezultatom 5-1. Pobjedu su osigurali golovima Petra Kovačevića, Jana Abramovića i fantastičnim hat-trickom Luke Pisačića. Ipak, za konačno slavlje čekale su se vijesti s gostovanja glavnog konkurenta, Zagorca iz Krapine. Poraz Zagorca kod Trešnjevke 2-1 značio je da Inker ima nedostižnih devet bodova prednosti i da fešta u Zaprešiću može početi.

Momčad koju vodi trener Bernard Gulić tako je ostvarila povijesni uspjeh i od iduće sezone natjecat će se u Drugoj nogometnoj ligi. To je golem iskorak, jer se radi o jedinstvenoj, nacionalnoj ligi u kojoj se natječu klubovi od Varaždina do Ploča. Izazovi će biti daleko veći, kako na sportskom, tako i na financijskom planu, no s obzirom na dosadašnji put i energiju koja se vratila u zaprešićki nogomet, nitko ne sumnja u ambicije "keramičara" da nastave pisati jednu od najljepših priča hrvatskog nogometa.

*uz korištenje AI-ja.