Obavijesti

Sport

Komentari 4
JOŠ MALO I U HNL?

'Div iz predgrađa' se ekspresno vraća u vrh! Inker Zaprešić će iduće sezone igrati u trećoj ligi

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
'Div iz predgrađa' se ekspresno vraća u vrh! Inker Zaprešić će iduće sezone igrati u trećoj ligi
Foto: Screenshot/Arena sport

Zaprešićki nogometni san polako postaje stvarnost. NK Inker, bivši prvoligaš, osvojio je naslov u četvrtoj ligi i osigurao treću uzastopnu promociju. Nevjerojatna priča o povratku u nogometnu elitu se nastavlja

Admiral

Zaprešić ponovno živi nogometni san. Nekadašnji prvoligaš, koji je nakon gašenja uskrsnuo pod starim, legendarnim imenom NK Inker, nastavlja svoj streloviti povratak na veliku scenu. Osvajanjem naslova prvaka u Trećoj nogometnoj ligi - Centar, popularni 'keramičari' osigurali su treću uzastopnu promociju u samo tri godine natjecanja, potvrdivši da priča o zaprešićkom nogometnom čudu nije slučajnost, već plod jasne vizije i golemog entuzijazma.

NAPUNILI SU MREŽU Inker poput Francuske! U velikoj pobjedi posebno oduševio sin našeg bivšeg reprezentativca
Inker poput Francuske! U velikoj pobjedi posebno oduševio sin našeg bivšeg reprezentativca

Kronologija nevjerojatnog uspona

Put novog Inkera započeo je skromno, ali iznimno ambiciozno. Nakon što je klub osnovan u srpnju 2022., primarno s ciljem spašavanja i nastavka rada proslavljene Interove škole nogometa, seniorska momčad krenula je s natjecanjem u sezoni 2023./2024. Krenuli su od najniže stepenice, šestog ranga hrvatskog nogometa, odnosno županijske nogometne lige.

Tu su se zadržali samo jednu sezonu, dominantno osvojivši naslov s impresivnih 76 bodova, čak 18 više od drugoplasiranog Turopoljca, uz nevjerojatnu gol-razliku od 127-14. Uspon je nastavljen i sljedeće sezone, 2024./2025., u Četvrtoj NL Središte Zagreb. Iako je konkurencija bila osjetno jača, Inker je ponovno bio najbolji, osiguravši naslov s dva boda prednosti ispred Vrbovca i time preskočivši još jednu važnu prepreku. Ove sezone, u Trećoj NL - Centar, priča se ponovila.

Temelji uspjeha: Od pepela do zvijezda

Gašenje NK Intera Zaprešić 2022. godine zbog financijskih poteškoća bio je težak udarac za grad koji je desetljećima živio uz svoj klub. Inter je bio institucija, osvajač prvog Hrvatskog nogometnog kupa 1992. godine i doprvak države u sezoni 2004./2005. Da se plamen nogometa ne bi ugasio, skupina entuzijasta na čelu s predsjednikom Lovrom Benčevićem osnovala je novi klub. Ime je odabrano kao posveta povijesti - Inker, po lokalnoj tvornici keramike, bio je naziv koji je klub nosio u svom najslavnijem razdoblju početkom devedesetih.

VELIKA DOZA NEPROFESIONALNOSTI Zaprešićani bijesni jer im nisu dali na utakmicu s Hajdukom, Inker branio ulaz i novinarima!
Zaprešićani bijesni jer im nisu dali na utakmicu s Hajdukom, Inker branio ulaz i novinarima!

Prioritet je od početka bio jasan: sačuvati omladinsku školu koja je brojala 15 selekcija i stotine djece. Pod vodstvom Ernada Skulića, bivšeg igrača Intera, akademija je nastavila s radom. Seniorska momčad, spoj mladosti i iskustva s igračima poput Tomislava Šarića, Marka Ćosića i golgetera Petra Kovačevića i Luke Pisačića, postala je nositelj igre i simbol novog početka.

Ključna pobjeda i pogled prema budućnosti

Potvrda treće uzastopne promocije stigla je dva kola prije kraja sezone 2025./2026. u 3. NL - Centar. Inker je na domaćem terenu u ŠRC-u Zaprešić deklasirao Gaj iz Mača rezultatom 5-1. Pobjedu su osigurali golovima Petra Kovačevića, Jana Abramovića i fantastičnim hat-trickom Luke Pisačića. Ipak, za konačno slavlje čekale su se vijesti s gostovanja glavnog konkurenta, Zagorca iz Krapine. Poraz Zagorca kod Trešnjevke 2-1 značio je da Inker ima nedostižnih devet bodova prednosti i da fešta u Zaprešiću može početi.

FILIP SOLDO ZA 24SATA 'Tata Zvonimir nije me gurao, a u sezoni sam zabio 50 golova'
'Tata Zvonimir nije me gurao, a u sezoni sam zabio 50 golova'

Momčad koju vodi trener Bernard Gulić tako je ostvarila povijesni uspjeh i od iduće sezone natjecat će se u Drugoj nogometnoj ligi. To je golem iskorak, jer se radi o jedinstvenoj, nacionalnoj ligi u kojoj se natječu klubovi od Varaždina do Ploča. Izazovi će biti daleko veći, kako na sportskom, tako i na financijskom planu, no s obzirom na dosadašnji put i energiju koja se vratila u zaprešićki nogomet, nitko ne sumnja u ambicije "keramičara" da nastave pisati jednu od najljepših priča hrvatskog nogometa.

*uz korištenje AI-ja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'
VIDEO: BRZA POBJEDA

Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'

Velika i lagana pobjeda Filipa Hrgovića protiv Allena. Nije Englez ništa mogao, primao je teške udarce i u trećoj rundi je njegov kut bacio ručnik. Hrgović je spreman za sljedeći izazov
Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?
SLAVEN - DINAMO (NEDJELJA, 16 SATI)

Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?

Mario Kovačević protiv Slavena će odmarati McKennu, Zajca i Mišića, a priključio je juniore Radnića, Brundića i - Nikolasa Šimića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026