Djeca dala predsjednici poruke za Modrića, Rakitića i društvo

Veliko hvala hrvatskoj reprezentaciji za nezaboravnu 2018. godinu! Učinili ste nas sve ponosnima. Uz vas smo bez obzira na rezulat, igrate sa srcem i dušom za svoje obitelji i zemlju i milijune vjernih navijača. Hvala, Vatreni, napisala je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Twitteru.

A BIG THANK YOU to the Croatian football team for the unforgettable 2018. You've made us proud and 🇭🇷 famous. We are with you no matter the score - you play with all your ❤️ and souls for your families, for our Homeland and millions of faithful supporters.HVALA, VATRENI! @HNS_CFF