Dječak (15) pao na ispitu zbog Ronalda, ali nasmijao internet

Portugalski nogometni majstor, Cristiano Ronaldo, jedan je od najuspješnijih nogometaša svih vremena. S uspjehom dolazi i slava, a sa slavom obožavatelji. Među mnogobrojnim Ronaldovim ljubiteljima, tako je i Ahmed Nabil (15), koji toliko cijeni Cristiana, da je zbog njega čak pao i na ispitu.

Naime, Ahmed je pisao ispit iz francuskog jezika, a u jednom je zadatku morao napisati francuski izraz za nacrtanu životinju. Tako je, između ostalog, morao pronaći riječ za crtež koze, a ovaj se tinejdžer nije mogao dosjetiti "une chèvre".

Ispod crteža je napisao Ronaldo, misleći tako na englesku kraticu GOAT (greatest of all times), ali profesorica to nije htjela priznati kao točan odgovor. Ahmed je pao na ispitu, ali dobro nasmijao korisnike društvenih mreža na kojima je fotografija u kratkom roku postala viralna. U 24 sata na Twitteru je Nabil skupio preko 16.000 lajkova na svojoj objavi.

Failed my french test, but it's totally unfair. pic.twitter.com/Kkdzp7BiXB — Nabil (@icecoldvictor) August 21, 2019