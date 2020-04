Dječak s Downom za Palčiće: Skupio 20.350 kn 's Giggsom'

Nogometna lopta sa potpisom Ryana Giggsa (46) koju je darovao Anti dok je bio u posjeti Udruzi za Down sindrom Zagreb. Početna cijena 200,00 kn. Ponude do 27.4. do 20 h. Lijep pozdrav!

Ovih je nekoliko kratkih, jednostavnih rečenica natjeralo suze na oči svima koji su ih pročitali, a potom i pogledali na dvije fotografije Ante, dječaka s Down sindromom i Ryana Giggsa, nogometne legende.

Antin osmijeh dok drži loptu s potpisom velškog izbornika natjerao je ljude na borbu. U komentarima se natječu tko će uplatiti više na račun Palčića iz Petrove, a pod jednim uvjetom - da Ante zadrži loptu.

"Uplaćeno 200 kuna! Uplaćeno 300 kuna! Skupili smo 15.600 kuna do sada samo ispod ove objave!", stoji u komentarima najemotivnije objave u grupi 'Vratimo Palčiće u Petrovu', a ta cifra se ubrzo popela na 20.300.

Ujedinilo se i izašlo na vidjelo opet ono najljepše u Hrvatskoj - ljudi. Prikupljajući za aparate koji će pomoći Palčićima u Petrovoj, čija je bolnica drastično pogođena potresom u Zagrebu prije više od mjesec dana, ljudi i dalje nisu htjeli skinuti predivan osmjeh s Antinog lica.

Poziv Futsal Dinamu

U jednome od komentara stajao je i prijedlog za dečke iz Futsal Dinama poznate po čestom sudjelovanju i organiziranju humanitarnih utakmica i turnira.

- Prijedlog futsal Dinamu da nakon što prođe sve ovo se organizira malonogometni turnir na Šalati u čast Ante i sav prihod od ulaznica i "cuge" donira udruzi Down Zagreb jer ovo je poanta života - pomoći onima kojima pomoć treba - stoji u komentaru koji je dobio velik broj lajkova, a među inima je i:

- Ovo Giggs mora vidjeti!