Djed Božo odveo ga u Hajduk, a nakon derbija nazvao je tatu: 'Rekao sam ti da ne brineš'

Junak Hajdukove pobjede u Maksimiru Mario Čuić ima još trojicu braće nogometaša. Filip igra za juniore Hajduka, a Toma i David za Tomislav iz Tomislavgrada. I svi su jako talentirani....

<p>Tko je Mario Čuić, junak Hajdukove pobjede na Maksimiru? Pitanje je to koje je uz jutarnju kavicu jučer postavljala većina navijača Hajduka još uvijek nenaviklih na ovu novu generaciju dojučerašnjih juniora rođenih 2001. godine. Generaciju koju u seniorima predvode Mario Čuić, Mario Vukušić, Ivan Brnić i Karlo Sentić. Kad im se još dodaju tek godinu stariji Leon Kreković, Stipe Radić, Jakov Blagajić, Ivan Dolček i David Čolina te Tonio Teklić, Michele Šego i Ivan Delić koji su na posudbama i već dokazani Darko Nejašmić, jasno je kako Hajduk u svojim redovima ima i te kako potencijala za budućnost.</p><p>No iako su svi oni nesporno vrlo talentirani igrači kojima se predviđa lijepa nogometna budućnost, samo će Mario Čuić pamtiti svoj prvi veliki derbi u Maksimiru po dva postignuta gola i pobjedi. Ne pobjeđuje Hajduk često Dinamo u njegovom dvorištu, a još rjeđe mladi igrači zabijaju golove.... Eto, Mario je imao tu sreću, baš kao i njegov imenjak Pašalić, koji je također pod Tudorovim vodstvom zabio dva gola za pobjedu u derbiju na Poljudu. A kad su u pitanju dva Marija, Čuić i Pašalić, nisu samo dva gola u pobjedi u derbiju ono što ih veže. Obojica su rođeni u Splitu, obojica su kraće ili duže vrijeme živjeli u Kaštelima, a obojica vuku korijene iz okolice Tomislavgrada.</p><p>Čuići su iz sela Brišnik, gdje i danas žive Mariov otac Tomislav, majka Ivana te Mariova sestra Karmen (14) i braća Toma (11) i David (10). Mario i dvije godine mlađi brat Filip (17) su od prelaska iz njihovog matičnog kluba Tomislav u Hajduk živjeli kod djeda Bože u Kaštel Lukšiću, a sada su u Splitu. A upravo je djed Božo Serdarušić, koga većina poznaje pod nadimkom Boća, zaslužan za Mariov prelazak u Hajduk.</p><p>- U Sinju se prije pet godina igrao turnir na kome su nastupali i Hajduk i Tomislav, za koga je tada igrao Mario. Imao je 14 godina, ali ja sam u njemu već tada vidio nešto i rekao sam treneru Hajdukovih pionira Viku Laliću da obrati pozornost na maloga – otkrio nam je ponosni djed.<br/> <br/> Nakon utakmice Lalić je rekao da je mali dobar i djedu Boži nije trebalo puno da ga za ruku odvede u Hajduk, gdje ih je primio Nenad Pralija, koji je već sve znao o Mariju. Nakon nekog vremena riješeni su svi papiri i Mario je preselio na Poljud, gdje je prošao sve uzrasne kategorije, od pionira, kadeta i juniora, do B momčadi, odakle ga je Tudor nakon korona stanke preselio u seniore.</p><p>- Mario je živio kod nas u Kaštel Lukšiću, tri godine sam ga svaki dan vozio u školu i na treninge na Poljud. Odmah se vidjelo da je mali znalac, da ima vještinu u sebi, a imao je i samodisciplinu koju je očito naslijedio od oca nogometaša. Inače, i moja obitelj je sportska, kćer Marija mi je bila teniska prvakinja Hrvatske 2.000 godine a nećaci Ante i Jakov su također poznati nogometaši... - kaže Božo Serdarušić, koji jedva čeka da mu i drugi unuk zaigra za seniore Hajduka.</p><p>- Filip je isto jako dobar, on je za razliku od Marija napadač, zabijao je i po devet golova po utakmici dok je igrao za Tomislav, ali ga treneri u Hajdukovim juniorima više guraju u vezni red. Vidjet ćemo, volio bih da svi moji unuci uspiju, i uvjeren sam da hoće. Mali Toma je nevjerojatno brz, to dijete ostavi svakoga tri koraka u startu, a David je jako borben i dobro barata loptom... Svi su vam oni zaluđeni nogometom, cijeli dan su ispred kuće i igraju nogomet s društvom.</p><p>Mariov otac Tomislav i sam je bio nogometaš, potom je 15 godina sudio BiH Premierligu, pa nije ni čudo da su djeca krenula njegovim stopama. Doduše, on je igrao u obrani a sva četvorica sinova su ofenzivci. S Mariom se čuo na kratko odmah nakon pobjede u Maksimiru.</p><p>- Prije derbija sam mu kao i uvijek poslao poruku podrške, napisao sam mu da sluša trenera i daje sve od sebe. Nazvao me odmah nakon utakmice i rekao mi: ''Jesam li ti rekao da se ne brineš i da ću ja to riješiti.'' Našalio se sa mnom, zna da uvijek brinem... Nije ugodno kad ti dijete rano ode od kuće, pa se često čujemo i šaljemo poruke jedni drugima. Ja mu naravno dam i pokoji nogometni savjet, brinem... Ali Mario je odgovoran i discipliniran, uvijek mi govori da se ne moram brinuti i sekirati za njega i Filipa. Nije što su moji, ali stvarno s njima nikad nismo imali problema, a sve je to zasluga odgoja moje supruge Ivane, koja drži i više od 'tri kantuna' kuće – priznaje Tomislav Čuić, koji je imao spreman odgovor i na pitanje o tome za koga se navija u njegovom kraju, za Hajduk ili Dinamo.</p><p>- To vam zavisi od kraja do kraja, ovdje kod nas je oduvijek većina bila za Hajduk, ali od kad je Mario zaigrao prvu momčad i ovi koji su za Dinamo navijaju za njega, drago im je što je njihov Mario dogurao do seniora Hajduka. </p><p>Brojni manageri već su kucali na vrata Čuićevih, no Tomislav je za sada odbio sve ponude.</p><p>- Mario u Hajduku ima sve uvjete za razvoj, klub vodi računa o njemu i mi smo jako zadovoljni kako se on razvija. Ako ga zdravlje posluži i bude mu suđeno da uspije, razmišljat ćemo o managerima. A do tada neka radi i stasava u Hajduku. Nigdje mu neće biti bolje...</p><p>Obzirom da Hajduk mladog veznjaka još uvijek drži podalje od medija, raspitali smo se kojeg igrača voli, ima li uzora...<br/> - Mario je kao vezni igrač uvijek volio Messija, a mlađi brat Filip koji je napadač Ronalda. Stalno su se njih dvojnica raspravljali i nadmudrivali tko je od njih dvojice bolji igrač – otkrio nam je djed Božo.</p>