'Djed i baka su iz Hrvatske, za koga ću navijati ako ne za vas'

Svjesno radim neke stvari jer svojim imenom i utjecajem mogu doprinijeti pozitivnoj energiji. Koga ću podržavati ako ne Hrvatsku? Osjećam da su oni i moji. Imam taj dio i u obitelji, tako sam se uvijek osjećao. Poštujem da će to nekim smetati, ali neka oni poštuju i moj izbor, poručio je najbolji svjetski tenisač Novak Đoković.

On je u Madridu razgovarao s novinarkom IN Magazina Fani Stipković. Đokovića u subotu čeka polufinale jakog ATP turnira u Madridu, a tamo je stigao bez borbe jer mu je četvrtfinalni meč zbog trovanja hranom morao predati naš Marin Čilić. Čilić i Đoković nisu samo suparnici na terenu, nego i veliki prijatelji. Zapravo, za Đokovića se može reći da je veliki prijatelj hrvatskog sporta. Tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji je navijao za Vatrene, HNS mu je uzvratio čestitkama na osvojenim nagradama, a mnogi njegovi sunarodnjaci mu zamjeraju bliskost s Hrvatima.

👏 Even though our vote would have gone the other way, to @lukamodric10, congratulations to @LaureusSport winner @DjokerNole, who is hugely respected by #Croatia internationals. Well deserved! 🏆#BeProud #Family #Laureus19 pic.twitter.com/SueaQuDiMf