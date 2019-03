Djedu je požar uzeo sve, dečki iz Sloge izgradili mu novu kuću

Josip Maranić Joža (82) iz Samatovaca u blizini Valpova ostao je bez svega nakon što mu je kuća izgorjela u požaru. Nesretni Josip ostao je praktički na cesti, no zahvaljujući brzoj i solidarnoj reakciji nogometaša Sloge iz Samatovaca sada će ponovno imati normalan život.

Nogometaši 3. županijske lige Osječko-baranjske predvođeni predsjednikom Tomom Ivkovićem pomogli su nesretnom Joži u nevolji i za samo 15 dana od zgarišta izgradili su novu kuću.

- Jožu mogu samo opisati kao dobrog duha Samatovaca. Ako postoji čovjek za kojeg se može reći da je duša od čovjeka to je on. Tamo 70-80ih godina radio je kao majstor, na čitavom ovom području bio je jako cijenjen i tražen, puno puta je kada mu nisu mogli platiti odradio posao i pomogao ljudima, a sada je to sve došlo na naplatu, malo ljudi može ovako ujediniti baš sve da mu pomognu. Vjerujete da je u više navrata bila situacija da sam neke ljude jednostavno poslao kući jer nije bilo mjesta da svi rade. Svi su odradili svoj posao sjajno, za svaki posao smo imali prave majstore - rekao je za Sportalo predsjednik Sloge iz Samatovaca Tomo Ivković.

Sportaši su po tko zna koji put pokazali veliko srce i da sport odgaja prave i čestite ljude. Josip Maranić Joža tako je za 83. rođendan 13. ožujka dobio najljepši poklon koji su mu sumještani mogli pokloniti.

U nevolji je zajedništvo najveća blagodat.