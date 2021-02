Hrvatska vaterpolska reprezentacija u petak se okupila u Zagrebu na posljednjih sedam dana priprema pred odlazak na ključni turnir ovog dijela sezone, kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre.

- Najbitnije okupljanje u ovom trenutku. Prvi dio priprema koji smo odradili u Rijeci protekao je u najboljem mogućem redu. Nakon dugo vremena, točnije cijele kalendarske godine, uspjeli smo se okupiti, bez prekida i raznih situacija koje smo nažalost prolazili u proteklih godinu dana. Mogu izraziti svoje zadovoljstvo dosadašnjim pripremama, već je sada vidljivo da je to drastična razlika u odnosu onoga što smo vidjeli u Debrecenu, te da je forma igrača i cijele reprezentacije u uzlaznoj putanji. Sada je evo, drugi završni dio priprema pred nama - kazao je izbornik Ivica Tucak.

- Večeras nam se na treningu priključuju i Amerikanci, s kojima ćemo odraditi pet zajedničkih treninga od kojih će dvije biti slubžene utakmice. U sportu se to naziva finalno brušenje forme. Mislim da boljeg protivnika i sparing partnera nismo mogli poželjeti. Potvrda toga je njihovo prvo mjesto na turniru u Podgorici, gdje su sudjelovale i reprezentacija Srbije te Crne Gore. Utakmice ćemo iskoristiti kako bi uočili posljednje detalje koje je potrebno ispraviti pred odlazak u Rotterdam jer nemamo još mnogo vremena. Momčad djeluje fenomenalno, atmosfera je dobra, svi su zdravi što je u ovom trenutku najbitnije. Uz sve treninge, jednako nam je važno paziti se kako bi svi ostali zdravi. Učinit ćemo sve da se zaštitimo i spremni otputujemo u Rotterdam - zaključio je Tucak.

U sklopu priprema, reprezentacija će u Zagrebu ugostiti američku reprezentaciju s kojom će sutra i u nedjelju odigrati službene prijateljske utakmice.

- Ovih nekoliko dana s Amerikancima će nam dobro doći. Stručni stožer dobiti će još jasniju sliku reprezentacije kako bi to čim bolje iskoristili u Rotterdamu. Svjesni smo da smo među favoritima, uz još dvije-tri reprezentacije koje iskaču svojom kvalitetom. No to treba potvrditi i u bazenu. Ukoliko pomislimo da je sve gotovo prije nego što jest, utoliko neće biti dobro - naglasio je Andro Bušlje, kapetan reprezentacije, a njegovo mišljenje dijeli i Luka Lončar.

- Ovdje u Zagrebu radimo završnu glazuru, provodimo u djelo taktičke zamisli izbornika, kako bi se čim bolje pripremili i u Rotterdamu bili na najvišoj mogućoj razini. Atmosfera je odlična. Mi smo svi već nekoliko godina zajedno, poznajemo se i prijatelji smo tako da je dobra radna atmosfera. Naravno da očekujemo da ćemo se uspjeti plasirati u Tokio, po to odlazimo u Rotterdam i vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti.

Barakude iz Zagreba putuju u Rotterdam 12. veljače, dok će svoju prvu utakmicu odigrati 14. veljače otvarajući turnir nastupom protiv reprezentacije Rumunjske.

(tt)