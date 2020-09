Nekoliko mjeseci nakon toga, obe\u0107ano - ispunjeno. Summer je nova zaposlenica UFC-a, a jao si ga onome tko poku\u0161a se pribli\u017eiti borcima ili po\u017eeli o\u0161tetiti UFC-ovu imovinu... Neka samo priupita nesretnog plja\u010dka\u0161a s Havaja.

- Doveo sam je u Las Vegas, ponudio posao, ona se potom vratila na Havaje kako bi o svemu razmislila i na kraju odlu\u010dila da \u0107e raditi za UFC. A svi vi koji se mislite zaje*avati s UFC-om, dobit \u0107ete po guzici od Summer - poru\u010dio je dobro raspolo\u017eeni Dana White koji je Summer prvo dao posao u osiguranju, a tko zna, mo\u017eda u budu\u0107nosti i nju ugledamo u oktogonu.

Neustra\u0161iva djevojka prvo je uzela predah od nekoliko dana da razmisli o svemu, a onda je odlu\u010dila ipak prihvatiti ponudu.

-\u00a0Radim za UFC sada ve\u0107 osam dana i nadam se da \u0107e moja karijera napredovati.

Djevojka prebila pljačkaša pa ju Dana White zaposlio u UFC...

Doveo sam je u Las Vegas, ponudio posao, ona se potom vratila na Havaje kako bi o svemu razmislila i na kraju odlučila da će raditi za UFC, rekao je Dana White...

<p>Jedan pljačkaš na Havajima je tog dana odabrao krivu trgovinu, a to ga i dan danas proganja u snovima. I to sve zbog hrabre i neustrašive Summer koja je samo htjela zaštititi trgovinu u kojoj je radila. </p><p><strong>Summer Tapasa-Sataraka</strong> je djevojka s Havaja koje je istukla pljačkaša koji je htio ukrasti televizor i informatičku opremu iz trgovine u kojoj je radila. Umjesto da ju nagradi i pohvali jer mu je sačuvala imovinu, poslodavac joj je udijelio otkaz. No njezina hrabrost i odvažnost oduševila je druge. A posebno šefa UFC-a<strong> Dani Whiteu </strong>koji je obećao kako će ju dovesti u svoju organizaciju, a to je i ispunio. Summer je već neko vrijeme dio osiguranja UFC-a!</p><p>- Ludi ste u Best Buyu! Trebali ste je zadržati, a sada ću vam je ukrasti! Napravit ću je*enu rock zvijezdu od nje, vidjet ćemo što će se dogoditi - govorio je tada White koji je, kao pravi poslovni čovjek, prepoznao priliku.</p><p>Nekoliko mjeseci nakon toga, obećano - ispunjeno. Summer je nova zaposlenica UFC-a, a jao si ga onome tko pokuša se približiti borcima ili poželi oštetiti UFC-ovu imovinu... Neka samo priupita nesretnog pljačkaša s Havaja.</p><p>- Doveo sam je u Las Vegas, ponudio posao, ona se potom vratila na Havaje kako bi o svemu razmislila i na kraju odlučila da će raditi za UFC. A svi vi koji se mislite zaje*avati s UFC-om, dobit ćete po guzici od Summer - poručio je dobro raspoloženi Dana White koji je Summer prvo dao posao u osiguranju, a tko zna, možda u budućnosti i nju ugledamo u oktogonu.</p><p>Neustrašiva djevojka prvo je uzela predah od nekoliko dana da razmisli o svemu, a onda je odlučila ipak prihvatiti ponudu.</p><p>- Radim za UFC sada već osam dana i nadam se da će moja karijera napredovati.</p>