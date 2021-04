Već smo naviknuli na to da je 'sin vjetra', ali protiv Hajduka bio je nezaustavljiv. Letio je poput metka po toj desnoj strani, neprestano 'maltretirao' Davida Čolinu i ostale igrače Hajduka, a kao kruna svega stigao je gol za 2-0 koji je praktički riješio utakmicu i donio 'modrima' treću ovosezonsku pobjedu protiv Splićana ove sezone.

Glavni akter naše priče je kosovski nogometaš Lirim Kastrati (22) koji je bio jedan od glavnih junaka Dinamove pobjede nad Hajdukom (2-0).

- Uvijek je dobar osjećaj kad zabijem gol, ali bitno je samo da pobijedimo mi. Nije bitno tko će zabiti gol, ali poseban je osjećaj zabiti Hajduku, to je ipak derbi. Zbog ovoga treniramo još više da dočekamo priliku, kada ju dobijemo, moramo ju iskoristiti. Danas smo pokazali što znamo, moramo nastaviti ovako - rekao je Kastrati nakon velike pobjede.

Karijeru je započeo u albanskoj Škendiji pa potom došao u Lokomotivu 2018. godine. Relativno kasno počeo je igrati nogomet pa se na Kajzericu došao razvijati, a vrlo brzo je ljubiteljima HNL-a upala u oko njegova nevjerojatna brzina i prodornost. Poigravao se sa stoperima u HNL-u, u Lokomotivi mu je bilo lijepo, ali stigla je ponuda koju nije mogao odbiti.

Kastrati je u Dinamo stigao kao veliko pojačanje na desnoj strani. U početku je često igrao kod bivšeg trenera Zorana Mamića, ali kako je odmicala sezona, tako je padala forma. No, u trenucima kada su ostali igrači istrošeni nakon iscrpljujuće europske sezone, Kastrati se na vrijeme probudio i pokazao da ga je Dinamo s pravom doveo.

Neki mu zamjeraju to što mu tehnika nije na vrhunskoj razini, ali ne treba zaboraviti to da je jako kasno počeo igrati nogomet, a do 15. godine je čuvao krave u svome selu.

- Tata i brat su počastili cijelo selo zbog mog dolaska u Dinamo, ali morat ću ih i ja kada konačno dođem u svoj Hogosht - pričao nam je Lirim Kastrati po dolasku u Dinamo.

Lirim Kastrati netipičan je nogometaš, kao dječak je u svom selu čuvao krave, pa sanjao u velikoj nogometnoj karijeri.

- Bez obzira gdje bio jednoga dana i za koga igrao, nikad me neće biti sram tih stvari. I neću zaboraviti tko sam, odakle sam. Ponosan sam na svoje korijene, znam gdje sam potekao, čuvanje krava je bilo dio mog života. Time se bavi moja obitelj, time sam se bavio i ja dok nisam postao profesionalni nogometaš. No, sada sam igrač Dinama, sada sanjam druge snove - kazao nam je Lirim, koji se kao dječak nerijetko susretao i s vukovima:

- Haha, takvo je moje selo, takav je život tamo. Ne bojim se vukova, navikao sam na njih još od malih nogu. No, uvijek su uz mene bile krave i veliki psi, tako da nije bilo nikakvih problema.

Uostalom, vi biste im mogli i pobjeći, prošle sezone u HNL-u ste trčali brzinom 36,36 km/h, dok je Garethu Baleu primjerice izmjerena brzina od 36,57 km/h.

- Da, to je bilo na utakmici protiv Slaven Belupa, ali sada ću biti još brži. Ovo je Dinamo, tu moram biti još bolji, vjerujem da ću ove sezone ići i preko 37 km/h - poželio je tada.

Vi ste drugi Kosovar u povijesti Dinama, prije vas za 'modre' je igrao tek - Amir Rrahmani.

- Pričao sam i s Rrahmanijem, ali čim sam došao u Lokomotivu želio sam stići i do Dinama. Presretan sam, dečki su me u svlačionici sjajno dočekali, čak nisam mislio da ću odmah biti tako prihvaćen. Jedva čekam da krene sezone, da zabijem prvi gol, upišem prvu asistenciju. To je moj posao, zbog toga sam i došao ovdje.

Kako danas u vašem Hogohstu gledaju na vas, ipak ste igrač Dinama...

- Svi su sretni i ponosni na mene. Ja sam jedini nogometaš iz sela koji igra vani, pa me svi dosta prate. Samo sada neće više navijati za Lokomotivu, već za Dinamo. Nažalost, prošlo ljeto sam dobio samo sedam slobodnih dana, ali sam se želio što prije priključiti pripremama Dinama, pa sam uzeo tek tri dana za odmor. I zbog toga nisam stigao otići na Kosovo.

Kastrati je stigao kao veliko pojačanje, ali zabio je u prvenstvu svega dva gola u 22 utakmice. Zanimljivo, oba je zabio Hajduku koji mu očito leži. Nakon sjajnog početka upao je u neku 'crnu rupu' i većinom ulazio s klupe. U Europi je skupio devet nastupa, uz jedan gol.

- Ovo je Dinamo. Sigurno da je u Dinamu veći pritisak nego u Lokomotivi, ali ja uvijek sam sebi stvaram još veći pritisak, želim biti što bolji. I ne treba mi trener reći jesam li igrao dobro ili što loše napravio, to uvijek znam i sam. Najvažniji su momčadski rezultati, a ja ću svojim igrama, golovima i asistencijama pokušati što više pomagati momčadi - govorio je.

Dok je igrao u Lokomotivi, savjete mu je davao Mario Budimir s kojim je znao o utakmici pričati i po sat vremena.

- Joj, to je moj veliki prijatelj, dosta smo se družili dok smo igrali u Lokomotivi, bili smo čak i cimeri. On mi je prvi jednom rekao da ako želim veliku karijeru moram doći u Dinamo. Često bi mi imali manje sastanke, nekada bi mi pričao pola sata, nekada i po sat vremena što sam dobro napravio na utakmici, a što loše. Hvala mu na svemu, ni njega nikada neću zaboraviti.

U Lokomotivi je igrao više od dvije godine, u njoj se razvio kao igrač i zbog toga je zahvalan. Ali kada igra s Dinamom protiv 'lokosa', tu nema prijateljstva. Ide se maksimalno.

- Haha, vjerujem da ću raditi probleme Lokomotivi, ali ne samo 'lokosima', već svim suparnicima u HNL-u. To je naš posao, time se svi bavimo. Marljivo treniram, svjestan sam što me čeka u Maksimiru. Moram zabijati, moram asistirati, samo tako ću pomoći Dinamu da ostvari sve svoje ciljeve - govorio nam je Kastrati.