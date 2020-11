'Do meča s Hrgovićem će doći, a sljedeći protivnik je div Webb!'

<p>Rukavice su toliko male da svaki udarac prođe duboko do lakta, tako da su ovakve boje svakodnevica. Što se tiče nove borbe, dobio sam informaciju da 30. siječnja ulazim u ring na uzvratu <strong>Povetkina </strong>i <strong>Whytea</strong>. Protivnik će biti <strong>Nick Webb </strong>koji je div (op. a. 196 cm), kako ih ja zovem. Dobar je dečko, ima skor 16-2 i bit će to jako zanimljiva borba, rekao je <strong>Alen 'The Savage' Babić</strong> (30) na gostovanju u emisiji 'RTL Danas'.</p><p>A tko je <strong>Nick Webb </strong>(33, 16-2) koji prema Boxrecu ima 'jačinu' od dvije zvjezdice, a u 2019. godini ima tri vezane pobjede dok se ove godine nije borio.</p><p>- Ne bi rekao da će to biti pravi ispit jer je klasa iznad Toma Littlea, ali je engleski level, ne svjetski. Još ću se morati malo strpjeti za pravi meč.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na treningu s Alenom Babićem</strong></p><p>Naravno, nije moglo izostati pitanje o susretu s <strong>Filipom 'El Animalom' Hrgovićem</strong> (28) s kojim se već neko vrijeme proziva. A nakon posljednjeg meča mu je poručio i da ga voli.</p><p>- Znam da će taj meč doći, ali nitko nije mogao vjerovati jer svi misle da je on nešto nevjerojatno, a ja suprotno. Svi znamo, pa čak i Hrgović da je taj meč neizbježan i mislim da će biti jako dobar za cijelu Hrvatsku da dovedemo mnogo mladih u boksačke klubove, zato i želim taj meč - objasnio je Babić pa dodao:</p><p>- Hrgovića obožavam, to je moj idol. Ne, ne, stvarno ga ne volim, kao ni on mene pa da to možemo izbaciti u jednom meču koji će značiti za hrvatski boks pa da ga dignemo u visine u kojima je nekad bio.</p><p>U godinu dana Babić je slavio šest puta i napravio rapidni uspon na teškaškoj ljestvici te je stigao sve do 45. mjesta.</p><p>- Ne razmišljam o pojasevima pa zato brzo napredujem, bitno mi je zadovoljiti sve fanove. Ne smijete biti sebični u boksu jer se mnogo vraća natrag, ja da sad prestanem s boksom, bio bih zadovoljan. Mislim da je to zašto sam tako brzo napredovao, jer nisam sebičan</p><p>A ove subote se u ring vraća i legendarni <strong>Mike Tyson </strong>(54) protiv <strong>Roya Jonesa Juniora</strong> (51) u ekshibicijskom meču</p><p>- Tyson ne može biti Tyson koji je bio, ali ja ću čekati taj meč tri dana ako treba. Pa meni je dosta ako će on samo šetati po ringu, ali nisu to tako stari ljudi i u dobroj su fizičkoj formi, možda ćemo vidjeti dobrih udaraca - završio je Babić u sportskom dijelu emisije 'RTL Danas'.</p>