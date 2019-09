Dobacivao Miočićevoj supruzi, 'FBI Stipe' kreće u istragu...

Iako se nije borio, Colby Covington bio je jedan od mnogih boraca koji su uživo gledali UFC 241 u Anaheimu, onaj gdje je, sjećate se jako dobro, Stipe Miočić vratio pojas prvaka nokautiravši Daniela Cormiera u jednoj od najboljih borbi u ovom desetljeću i jednoj od uopće najboljih teškaških.

Našem je Amerikancu, između ostalih, podrška krajem kaveza bila i njegova supruga Ryan Marie, a koja je bila upravo Covingtonova meta. Dobacivao je svima pa i Stipinoj supruzi, što dosad nije bilo poznato, ali sada se pročulo. I za to je sada doznao i Stipe.

Samo razgovor

- Malo me taj momak uznemirio. Dobacio je neke stvari mojoj supruzi nakon što je završila moja borba. Trebao bih porazgovarati s njim o tome. Ne želim sad tu ništa započinjati, samo želim normalan razgovor. Nemam nikakve namjere skinuti mu glavu s ramena, razgovarao bih s njim kao s normalnom osobom - rekao je Miočić za MacLife opisavši kako se to dogodilo.

- Moja supruga hodala je prema kavezu i on joj je nešto počeo govoriti. Moj menadžer, kakav je tip, rekao mu je da zašuti. I do dana današnjeg ne želi mi reći što je ovaj dobacivao, tako da ću to morati saznati sam. Ja sam jako dobar u tome, poput FBI-a sam. Saznat ću što je rekao, a onda ćemo porazgovarati. Normalan sam tip. Prišao bih mu i pitao ga koji je njegov problem. Nisam ljut na njega, samo želim razgovarati.

Dok Stipe samo želi "razgovarati", to je dobra vijest za Covingtona koji je poznat po takvom ponašanju koje ga je, uostalom, koštalo i borbe za naslov s prvakom Kamaruom Usmanom protiv kojeg je mogao vratiti pojas prvaka u velter kategoriji koji je imao samo dva dva mjeseca prošle godine dok mu isti nije oduzet jer se odbio boriti za titulu.