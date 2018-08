Dobar posao u Maksimiru: Ovo je neki novi, europski Dinamo!

Liga prvaka je pred vratima Maksimira. Da vam je to netko pričao tamo negdje, pred kraj prošle sezone kad su plavi jedva izvlačili bod iz Koprivnice kod Belupa, vjerojatno biste ga pitali koliko je terapija preskočio i kad nastavlja s liječenjem.

Evo nas, tri mjeseca kasnije, Dinamo je izbacio kazahstansku Astanu, u jubilarnoj 200. europskoj utakmici otkako je samostalne Republike Hrvatske ostao je neporažen 22. utakmicu zaredom u europskim pretkolima i osigurao je najmanje šest utakmica grupne faze Europske lige. Preračunato, negdje oko sedam milijuna eura.

Puno se toga može promijeniti u tri mjeseca, a najbolji primjer za to je upravo Dinamo, koji je ostao bez najboljeg igrača proteklih godina, Hilala Soudanija, ali to se uopće ne vidi. Ali nije to došlo preko noći, nekoliko je razloga zašto je to tako.

Prvi je pametna kupovina.

Mario Gavranović, Mario Budimir, Mislav Oršić, Kevin Theopile, Marin Leovac...

No treba to sve nekako posložiti i tu dolazimo do drugog razloga - Nenad Bjelica.

Obećao je Osječanin da se s njegovim Dinamom nitko neće sprdati u Europi. I to je obećanje izvršio. Ovaj Dinamo nakon dugo vremena izgleda kao prava momčad s novom zvijezdom, sjajnim Španjolcem Olmom, kojem je Bjelica pronašao mjesto u sredini, odmah iza napadača, gdje je kao riba u vodi.

Dinamo nije imao nimalo lak put do play-offa Lige prvaka, igrao je protiv Astane koja je prošle sezone igrala šesnaestinu Europske lige! I onda taj Dinamo dođe u Kazahstan i napravi nešto što nije uspjelo Atletico Madridu, Bešiktašu...

Ma s ovim Dinamom nestao je onaj strah da će nekakav blesavi šut završiti u golu ili da će plavi prosuti već dobivenu utakmicu.

Ne, ovo je novi Dinamo, zbog kojeg će svih 11 tisuća 903 navijača sa stadiona izaći zadovoljni. Dinamo će igrati Europu, to je sad jasno kao dan.

Pitanje je samo hoće li to biti Europska liga ili Liga prvaka. No već je sad to dobar posao u Maksimiru, kako god plavi prošli protiv švicarskih Young Boysa, koji ih čekaju na posljednjoj prepreci do jackpota - Lige prvaka.