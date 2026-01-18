Obavijesti

Sport

Komentari 0
TREBAO BI BITI SPREMAN

Dobre vijesti stižu iz Beograda: Jedan od naših ključnih igrača na kraju nije ozbiljnije ozlijeđen

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Dobre vijesti stižu iz Beograda: Jedan od naših ključnih igrača na kraju nije ozbiljnije ozlijeđen
2
Foto: F.S./ATAImages

Fatoviću se ukliještio živac u predjelu lopatice, znači, nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi nego jednom krivom potezu. Na izborniku ostaje da odluči hoće li Fatovića staviti u bazen protiv Turaka

Admiral

Hrvatska vaterpolska reprezentacija uvjerljivo je pobijedila Rumunjsku 17-9 u drugom krugu Europskog prvenstva. 'Barakude' su rutinski savladale protivnika, ali jedna situacija iz igre sve je zabrinula. Naime, jedan od naših najboljih strijelaca Loren Fatović izašao je iz igre zbog ozljede.

Pokretanje videa...

Zlato za 'Barakude' VIDEO VIJESTI 01:29
Zlato za 'Barakude' VIDEO VIJESTI | Video: 24sata/pixsell

Međutim, izbornik Ivica Tucak nema razloga za brigu uoči dvoboja s Turskom koji je na rasporedu u ponedjeljak, 19. siječnja. Fatović je u nedjelju normalno trenirao u bazenu s ostatkom reprezentacije, čak malo i pucao.

Fatoviću se ukliještio živac u predjelu lopatice, znači, nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi nego jednom krivom potezu. Na izborniku ostaje da odluči hoće li Fatovića staviti u bazen protiv Turaka. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026