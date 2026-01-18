Dobre vijesti stižu iz Beograda: Jedan od naših ključnih igrača na kraju nije ozbiljnije ozlijeđen

Hrvatska vaterpolska reprezentacija uvjerljivo je pobijedila Rumunjsku 17-9 u drugom krugu Europskog prvenstva. 'Barakude' su rutinski savladale protivnika, ali jedna situacija iz igre sve je zabrinula. Naime, jedan od naših najboljih strijelaca Loren Fatović izašao je iz igre zbog ozljede.

Međutim, izbornik Ivica Tucak nema razloga za brigu uoči dvoboja s Turskom koji je na rasporedu u ponedjeljak, 19. siječnja. Fatović je u nedjelju normalno trenirao u bazenu s ostatkom reprezentacije, čak malo i pucao.

Fatoviću se ukliještio živac u predjelu lopatice, znači, nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi nego jednom krivom potezu. Na izborniku ostaje da odluči hoće li Fatovića staviti u bazen protiv Turaka.