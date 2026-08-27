Livaković je postao peti Hrvat u povijesti Barcelone, a Olmo ga dočekao porukom 'Dobrodošao, brate'! Stari dvojac iz Dinama opet je zajedno, i to na Camp Nou
'Dobrodošao, brate!' Olmo je čestitao Livakoviću na transferu
Dominik Livaković (31) novi je igrač Barcelone! Hrvatski reprezentativac u četvrtak je službeno predstavljen na Camp Nou, a s katalonskim velikanom dogovorio je ugovor do 2030. godine. Ovim transferom Livaković je postao peti Hrvat u povijesti Barcelone, a jednom je Španjolcu bilo posebno drago vidjeti ga u svlačionici.
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Riječ je, naravno, o bivšem dinamovcu i miljeniku hrvatske publike, Daniju Olmu (28), koji je s Livakovićem godinama bio suigrač u Dinamu. Olmo je prije dvije godine stigao u Barcelonu iz RB Leipziga, postao jedan od stožernih igrača, a sad mu se na Camp Nou pridružio stari prijatelj.
Olmo je na društvenim mrežama objavio zajedničku fotografiju s Livakovićem i opisom "Dobrodošao, brate".
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