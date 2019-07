Dobrodošao, Mr. 100: RF prvi do 100 pobjeda u Wimbledonu

Kad sam vidio ime protivnika u 1. kolu Wimbledona, odahnuo sam. Uh, hvala Bogu, nije netko moćan. Nekakav klinac, ima 17 godina i zove se Roger Federer. Na kraju sam jedva pobijedio u pet setova.

Debi 1999. godine

Tako priča Jiri Novak. Bilo je to 1999. godine. Čeh je bio deveti igrač svijeta, dok je Federer, tada 17-godišnjak, bio 103. na ATP listi. Kao juniorski osvajač Wimbledona iz 1998. dobio je pozivnicu za glavni turnir.

- Nisam bio nešto posebno dobar na travi, pa me ždrijeb 1999. oduševio. Mislio sam da će to biti lagan posao. Sjećam se da je bio dobar, ali ništa posebno. Nikad ne bih rekao da će taj klinac postati najveći tenisač svih vremena - kaže Novak.

Srušio Petea Samprasa

No svijet ga je upoznao 2001., one godine kad je u Londonu slavio Goran Ivanišević. Federer je olakšao Goranu jer je u 4. kolu izbacio sedmerostrukog osvajača Wimbledona Petea Samprasa. Amerikanac je stigao kao četverostruki uzastopni pobjednik Wimbledona, a s druge strane je stajao 19-godišnji Švicarac, koji je u cijeloj karijeri skupio tek tri pobjede u Wimbledonu.

- Shvatio sam da mali ima sve udarce i već sam tad vidio da je pred njim velika budućnost. Vidio sam i da ima sjajne fizičke predispozicije, da sjajno trči terenom i da se kreće veličanstveno - rekao je Pete Sampras.

Federer je tu pobjedu proglasio jednom od najdražih u karijeri.

- Na meč loptu sam znao da će servirati prema van. Servis mu nije bio dobar i morao sam nešto napraviti. Kad sam vidio da je ušla i da Sampras ne može ništa, bio sam izvan sebe. Tih pet sekundi pamtit ću do kraja života - kaže Federer.

Prvi naslov u Wimbledonu

Godine 2003. Federer je u Wimbledonu stigao do 11. pobjede i prvog naslova u All England Clubu. Nakon što je u polufinalu pobijedio odličnog servisera Andyja Roddicka bez izgubljenog seta, u finalu ga je čekao još jedan razornog servisa - Mark Philippoussis. Švicarac je pobijedio 7-6(5), 6-2, 7-6(3).

- Sad mi je laknulo jer su svi puno očekivali. Držim naslov u rukama i još ne mogu vjerovati - rekao je tada Federer.

Sustigao Bjorna Borga

U 2007. postao je prvi igrač poslije 1980. i Bjorna Borga, koji je osvojio pet uzatopnih naslova u Wimbledonu. Finalna pobjeda protiv Rafaela Nadala bila mu je 37. u Wimbledonu.

- Bio je ogroman pritisak. Na taj naslov imam doista posebne uspomene. Tijekom meča vidio sam Bjorna Borga na tribinama i u tom trenutku sam bio jako ponosan. Bilo mi je i veliko zadovoljstvo kad sam ga vidio poslije meča, zagrlili smo se. Taj meč sam imao 5-2 i već sam počeo plakati od sreće, kad se Nadal vratio. Taj meč mi je jako puno stvari prolazilo glavom.

Epsko finale i najbolji meč u povijesti

Federerov niz od pet uzastopnih Wimbledona stao je 2008. u finalu protiv Rafaela Nadala. Mnogi će taj klasik u pet setova označiti najboljim teniskim mečom svih vremena. Nakon skoro pet sati Nadal je pobijedio 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7. Nakon tog meča John McEnroe je rekao da je to bilo čudesno.

- To je najbolji meč koji sam vidio u životu. Presretan sam što sam bio tamo i uživo gledao taj spektakl. Jednostavno, ne možete vidjeti bolji meč od ovog - rekao je McEnroe.

Rekordno finale sa 77 gemova

U 2009. Federer je konačno prikupio Grand Slam osvojivši Roland Garros. Bilo mu je to prvi i jedini put da je slavio u Roland Garrosu. U Wimbledonu je, zar ste sumnjali, ponovio još jedan legendarni meč, klasik. Ovaj put protiv Andyja Roddicka. Bilo je to još jedno legendarno finale i Rogerova 51. pobjeda. Slavio je 5-7, 7-6(6), 7-6(5), 3-6, 16-14 u susretu u kojem je ispalio 50 asova. Bilo je to najduže finale u povijesti Wimbledona, u kojem se odigralo 77 gemova.

Tako se pridružio Nadalu i Borgu kao treći igrač u 40 godina koji je iste godine osvojio Roland Garros i Wimbledon. Također je stigao Samprasa, koji je imao 14 Grand Slamova. Nakon tog Wimbledona, Federer je bio na 15.

- Ovo je stvarno luda godina. Kad sam izgubio u finalu Australije, stvari nisu izgledale dobro. Ali, nakon što sam osvojio Roland Garros i Wimbledon, ovo je kao san. Napravio sam nešto što je Borg napravio nekoliko puta u karijeri - rekao je Federer.

Stigao Samprasa u Wimbledonu

U 2012. Federer je završio post od dvije i pol godine, osvojio je Wimbledon pobijedivši u finalu Andyja Murraya 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 i izjednačio Samprasov rekord od sedam osvojenih Wimbledona. Bila je to Federerova 66 pobjeda u All England Clubu.

Pobijedio Čilića i postao rekorder

U 2017. pobijedio je u finalu Marina Čilića bez izgubljenog seta i s 35 godina postao je najstariji osvajač Wimbledona u Open eri Wimbledona.

Opet klasik s Nadalom

Plasmanom u ovogodišnje polufinale postao je prvi tenisač sa 100 pobjeda u Wimbledonu. U polufinalu ga čeka Rafael Nadal. Roger je u Wimbledonu porušio sve rekorde, od onog klinca koji je 1999. igrao protiv Jirija Novaka i za kojeg je Čeh rekao da ne djeluje kao tenisač koji bi mogao ostati upamćen, stigao je do najboljeg svih vremena.