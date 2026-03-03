Magičnu brojku od 40 golova u jednoj sezoni dohvatila su samo dvojica, dok su više od 30 golova zabijali Cvitanović, Čop i Vlaović. Beljo do kraja sezone može bitno poboljšati svoje brojke
NAJBOLJI STRIJELCI U SEZONI PLUS+
Dobrodošao u 'klub 20': Beljo je ušao među 14 najboljih, ovo su rekorderi kroz povijest Dinama
Čitanje članka: 2 min
Dion Drena Beljo ušao je u Dinamov "klub 20". Standardni napadač "modrih" pridružio se četrnaestorici velikana, nogometašima koji su u jednoj sezoni, otkako je HNL-a, za Dinamo zabili 20 ili više službenih golova. Beljo se tako s dva gola protiv Gorice pridružio Goranu Vlaoviću, Igoru Cvitanoviću, Marku Viduki, Tomi Šokoti, Ivici Oliću, Goci Sedloskom, Eduardu da Silvi, Ivanu Bošnjaku, Mariju Mandžukiću, Duji Čopu, Angelu Henriquezu, Arminu Hodžiću, Mislavu Oršiću i Sandru Kulenoviću.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku