Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAJBOLJI STRIJELCI U SEZONI PLUS+

Dobrodošao u 'klub 20': Beljo je ušao među 14 najboljih, ovo su rekorderi kroz povijest Dinama

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dobrodošao u 'klub 20': Beljo je ušao među 14 najboljih, ovo su rekorderi kroz povijest Dinama
Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Magičnu brojku od 40 golova u jednoj sezoni dohvatila su samo dvojica, dok su više od 30 golova zabijali Cvitanović, Čop i Vlaović. Beljo do kraja sezone može bitno poboljšati svoje brojke

Admiral

Dion Drena Beljo ušao je u Dinamov "klub 20". Standardni napadač "modrih" pridružio se četrnaestorici velikana, nogometašima koji su u jednoj sezoni, otkako je HNL-a, za Dinamo zabili 20 ili više službenih golova. Beljo se tako s dva gola protiv Gorice pridružio Goranu Vlaoviću, Igoru Cvitanoviću, Marku Viduki, Tomi Šokoti, Ivici Oliću, Goci Sedloskom, Eduardu da Silvi, Ivanu Bošnjaku, Mariju Mandžukiću, Duji Čopu, Angelu Henriquezu, Arminu Hodžiću, Mislavu Oršiću i Sandru Kulenoviću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring
OKRŠAJ LEGENDI

Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima
FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'
UMALO IZGUBILA NOGU

FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'

Lindsey Vonn, legendarna skijašica, završila karijeru nakon stravičnog pada! Vratila se kući s brojnim ozljedama i emocionalnim ožiljcima te započela dug oporavak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026