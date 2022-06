Dodig i Krajicek bez naslova na RG, propustili su tri meč lopte!

Ivan Dodig i njegov američki partner Austin Krajicek imali su tri prilike za osvajanje Roland Garrosa, ali su nakon trosatnog dvoboja pobjednički trofej podigli Salvadorac Marcelo Arevalo i Nizozemac Jean-Julien Rojer koji su slavili u finalu sa 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3.

Time je prekinut Dodigov i Krajicekov niz od devet pobjeda koji su započeli osvajanjem ATP turnira u Lyonu, u tjednu uoči Roland Garrosa. U trećem zajedničkom finalu doživjeli su drugi poraz, a Dodig je u svom 39. finalu ostao na 17 naslova.

Dodig i Krajicek su bili bolja kombinacija tijekom prvog seta, ali su Rojer i Arevalo uspjeli odvesti prvu dionicu meča do 'tie-breaka' spasivši pritom pet prilika hrvatsko-američke kombinacije za oduzimanje servisa.

U trećem gemu su Salvadorac i Nizozemac izvukli 15-40 i još jednu prednost, a po jednu 'break-loptu' spasili su u petom i sedmom gemu. S druge strane, hrvatsko-američka kombinacija nijednom nije dopustila suparnicima osvajanje više od dva poena u gemovima u kojima u kojima je imala početan udarac.

Ono što su propustili u prvih 12 gemova i sat vremena igre, Dodig i Krajicek su nadoknadili u 'tie-breaku'. Hrvatsko-američki par je poveo sa 6-2, propustio prve dvije set-lopte, ali na treću je Krajicek pogodio prvi servis nakon kojega je Rojer jedva uspio dotaknuti loptu.

Ništa drugačiji nije bio ni drugi set, s tom razlikom što Dodig i Krajicek u njemu nisu uspjeli stvoriti nijednu priliku za oduzimanje servisa, sve do 12. gema, kad je Jean-Julien Rojer pri vodstvu hrvatsko-američkog para 6-5, servirao za još jedan 'tie-break'. Zahvaljujući odličnom reternu Krajiceka, hrvatsko-američka kombinacija je nakon dva sata igre došla do prve meč-lopte, ali ju je Rojer uspio spasiti vrlo dobrim prvim servisom što ga Dodig nije uspio vratiti.

U sljedećem poenu Krajicek je još jednim sjajnim reternom izborio novu meč-loptu. Hrvatski majstor igre parova je ovoga puta pogodio retern, ali je Rojer ostao hladnokrvan na reternu. No, još jedan Krajicekov retern je donio i treću priliku za naslov. Rojer je još jednom gađao Dodigov forhend, a retern hrvatskog reprezentativca završio je u mreži.

Nakon 11 minuta igre u najdužem gemu finala i još jednog Dodigovog reterna koji nije pogodio teren, Rojer je odveo i drugi set u 'tie-break'.

U napetom odlučujućem gemu drugog seta Ivan je napravio dvostruku pogrešku u prvom poenu, ali je odmah u sljedećem to ispravio. Sve do 4-4 igrači na servisu su osvajali poene, da bi salvadorsko-nizozemski par ponovno došao do prednosti. No, već u sljedećem poenu Dodigova forhend pasing paralela je donijela novo izjednačenje.

Arevalo i Rojer su poveli 6-5 i tako stigli do prve set-lopte. Krajicekov drugi servis je bio dobar, ali Arevalov retern ga je prisilo na težak volej. S druge strane mreže loptu je spremno dočekao Rojer i poslao ju između Dodiga i Krajiceka za odlazak u treći, odlučujući set, nakon dva sata i 15 minuta velike borbe.

Početak odlučujuće dionice ponovno je prošao u nadmoći hrvatsko-američkog para koji je u trećem gemu imao nove dvije prilike za 'break' (15-40). No, kao kod i preostalih osam, od kojih su tri bile meč-lopte, Dodig i Krajicek nisu pronašli način kako prilike pretvoriti u opipljivu rezultatsku prednost.

I kad to nisu oni uspjeli učiniti, to je pošlo za rukom njihovim suparnicima u šestom gemu. Nakon dva sata i 45 minuta finala Arevalo i Rojer su došli do prve prilike za oduzimanje servisa, koju je Nizozemac pretvorio u 'break' sjajnim reternom na Krajicekovom početnom udarcu.

Nakon dva sata i 58 minuta igre, pri vodstvu 5-3, Marcelo Arevalo je imao servis za osvajanje Roland Garrosa. Četiri poena poslije, uz veliki doprinos svog partnera, postao je prvi tenisač iz Centralne Amerike koji je osvojio Grand Slam trofej. Jean-Julien Rojer je svojoj kolekciji dodao treći naslov, a prvi na Roland Garrosu i tako postao najstariji Grand Slam pobjednik u konkurenciji muških parova tri mjeseca prije svog 41. rođendana. Prva dva trofeja osvojio je s Rumunjem Horijom Tecauom u Wimbledonu 2015. i na US Openu 2017.

Pobjednici će podijeliti nagradu od 580.000 eura, dok je Dodigu i Krajiceku ostalo za podijeliti 290.000 eura.

Nakon što su protiv prvih nositelja, Rama i Salisburyja, u četvrtfinalu spasili pet meč-lopti, u finalu su se našli s druge strane, propustivši tri prilike za osvajanje prvog zajedničkog Grand Slam naslova. Ivan je tako ostao na dva trofeja koja je osvojio 2015. u Roland Garrosu s Marcelom Melom i 2021. na Australian Openu s Filipom Polašekom, dok Krajicek čeka na svoj prvi Grand Slam trijumf.

