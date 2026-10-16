Dodig je nastavio sjajan niz, a Mikrut izgubio od Španjolca

Hrvatski teniski reprezentativac Matej Dodig (ATP - 174.) nastavio je pobjednički niz na Challenger Touru i na portugalskom tlu svladavši Amerikanca Tristana Boyera (ATP - 209.) sa 6-4, 7-6 (4) na zemljanoj podlozi u Maiji, što mu je donijelo plasman u polufinale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Čilić za 24sata o planovima za budućnost, Prižmiću...: Vidjet ću na kraju sezone što dalje... | Video: 24sata/pixsell

Nakon što je u prošlom tjednu osvojio Challenger 75 u Bragi, Osječanin je došao do novog polufinala svojom osmom uzastopnom pobjedom i u subotu će se pokušati probiti u svoje četvrto finale na Challenger Touru, a suparnik će mu biti Talijan Francesco Passaro (ATP - 229.).

Nažalost, bez plasmana u polufinale ostao je 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut (ATP - 167.). Njega je u četvrtfinalu svladao godinu dana mlađi španjolski kvalifikant Alejo Sanchez Quilez (ATP - 375.) sa 6-1, 6-4. On će u drugom polufinalu igrati protiv Mađara Zsombora Pirosa (ATP - 114.).