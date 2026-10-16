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POLOVIČAN USPJEH U MAIJI

Dodig je nastavio sjajan niz, a Mikrut izgubio od Španjolca

Piše HINA,
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Dodig je nastavio sjajan niz, a Mikrut izgubio od Španjolca
Foto: Piroschka Van De Wouw
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Matej Dodig nastavlja odličan niz rezultata! Nakon titule u Bragi, u Maiji je srušio Amerikanca Boyera i izborio polufinale, dok je Luka Mikrut ispao od Španjolca Quileza

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Hrvatski teniski reprezentativac Matej Dodig (ATP - 174.) nastavio je pobjednički niz na Challenger Touru i na portugalskom tlu svladavši Amerikanca Tristana Boyera (ATP - 209.) sa 6-4, 7-6 (4) na zemljanoj podlozi u Maiji, što mu je donijelo plasman u polufinale.  

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Nakon što je u prošlom tjednu osvojio Challenger 75 u Bragi, Osječanin je došao do novog polufinala svojom osmom uzastopnom pobjedom i u subotu će se pokušati probiti u svoje četvrto finale na Challenger Touru, a suparnik će mu biti Talijan Francesco Passaro (ATP - 229.).

Nažalost, bez plasmana u polufinale ostao je 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut (ATP - 167.). Njega je u četvrtfinalu svladao godinu dana mlađi španjolski kvalifikant Alejo Sanchez Quilez (ATP - 375.) sa 6-1, 6-4. On će u drugom polufinalu igrati protiv Mađara Zsombora Pirosa (ATP - 114.). 

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