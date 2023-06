Dodig ljutit na organizatore Roland Garrosa: Pa je li ovo Grand Slam ili Futures turnir?

I s 38 godina hara teniskim terenima, a kada pogledate kakvu kolekciju je skupio u vitrinama... Za apsolutno poštovanje. Olimpijsko srebro iz Tokija, Davis Cup, dva Grand Slam naslova u muškim parovima te četiri u miješovitim parovima. Naklon do poda, karijera kakvu bi mnogi poželjeli. No, očito nekima i ne ulijeva neki razlog za poštovanje.

Ovo je biografija i sadržaj polica hrvatskog tenisača Ivana Dodiga koji i ove godine nastupa na Roland Garrosu. U kategoriji miješanih parova ispao je s Kineskinjom Zhang iz drugog kola, a u muškim parovima plasirao se u osminu finala gdje sa svojim kolegom Austinom Krajicekom igra protiv Portugalca Cabrala i Brazilca Matosa.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski tenisač je čak šest finala u Parizu u muškim i miješovitim parovima, osvojio je tri titule, ali nije dobio poštovanje kakvo zaslužuje. Ljutiti Dodig oglasio se na Instagramu i požalio se na tretman na Roland Garrosu.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

- Roland Garros prijevoz mi je najgore iskustvo otkad sam na touru. Ne dolaze po mene u hotel jer sam navodno predaleko da bi me pokupili, nego me pokupe na ulici 2 kilometra od mog hotela jer je to destinacija na koju mogu doći. Malo sam zbunjen jer ne znam igram li Grand Slam turnir ili Futures turnir - napisao je Dodig.

I prethodnih godina su se natjecatelji žalili na propuste u organizaciji. Ni ove godine očito ne funkcionira sve savršeno, no nadamo se da to neće poremetiti našeg tenisača koji s Krajicekom brani prošlogodišnje finale. Nadamo se da će ove godine ponoviti ono što je napravio s Marcelom Melom prije osam godina, a to je dignuti trofej visoko u zrak.