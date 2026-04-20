Dodijeljeni su sportski Oscari: Sabaljenka i Alcaraz najbolji su sportaši, a PSG momčad u 2025.

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz, te njegova kolegica Bjeloruskinja Arina Sabaljenka dobitnici su Laureusa za najbolje sportaše godine, dok je nagradu za ekipu godine dobio europski nogometni prvak PSG na svečanosti koja je održana u Cibeles Palace u Madridu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da' | Video: 24sata/Instagram

Nagrade su u Madridu dodijeljene treći put, a crveni tepih bio je prepun superzvijezda iz sporta i zabave. Po prvi put u povijesti Laureusa, program su vodila dva sportaša, oboje bivši dobitnici Laureusa, Novak Đoković i Eileen Gu.

Foto: Isabel Infantes

Ove godine dvije glavne nagrade pripale su teniskim zvijezdama koje su 2025. godinu završile kao svjetski broj 1 u muškoj i ženskoj konkurenciji, Carlos Alcaraz i Arina Sabaljenka.

Alcaraz je postao tek četvrti tenisač u povijesti koji je dobio ovo priznanje nakon Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. U konkurenciji za nagradu bio je i Alcarazov kolega Jannik Sinner, nogometaš Ousmane Dembele, atletičar Mondo Duplantis, motociklist Marc Marquez, te biciklist Tadej Pogačar.

- Ova nagrada je priznanje za nezaboravnu sezonu 2025. godinu, obilježenu pobjedom na dva Grand Slama i ponosom što sam godinu završio kao svjetski broj jedan. Iza ovih trofeja stoje sati neumornog rada i prevladavanja teških trenutaka, zato primanje ove nagrade za mene ima tako duboko i emocionalno značenje, kazao je Alcaraz.

Foto: Isabel Infantes

U ženskoj konkurenciji Laureusa za sportašicu godine dobila je Sabaljenka koja se tako pridružila listi tenisačica koje su osvajale "sportskog Oscara", Serena Williams, Jennifer Capriati, Justine Henin i Naomi Osaka.

- Iskreno, pomalo je ludo čuti svoje ime pored toliko legendi. Bez riječi sam, ovo je nevjerojatno. Želim posvetiti ovu nagradu svim snažnim i inspirativnim ženama koje pokazuju svoju moć u sportu. Nevjerojatno sam zahvalna svom timu, obitelji i partneru na bezuvjetnoj podršci. Ovo postignuće je za vas. Čast mi je biti danas ovdje s vama, poručila je Bjeloruskinja kojoj su protukandidatkinje bile nogometašica Aitana Bonmati, atletičarke Melissa Jefferson-Wooden, Faith Kipyegon i Sydney McLaughlin-Levrone, te plivačica Katie Ledecky.

Foto: Isabel Infantes

Ekipa godine je Paris Saint-Germaina iza kojeg je sjajna sezona u kojoj je pariški klub osvojio Ligu prvaka, nacionalno prvenstvo i Kup, europski Superkup...

Nagrada za sportsku inspiraciju ide njemačkom nogometašu Toniju Kroosu.

- Primiti ovu nagradu je nevjerojatno posebno, posebno okružen s toliko zvijezda. Madrid mi toliko znači, stigao sam vrlo mlad i ovdje pronašao svoj dom. Nevjerojatno sam ponosan što se prepoznaje moj rad na terenu, ali i moji postupci izvan njega. Održavanje ovih vrijednosti je temeljno i ako se ujedinimo, možemo postići velike stvari. Imamo odgovornost biti primjer, poručio je Kroos.

Foto: Isabel Infantes

Povratnik godine je golfer Rory McIlroy, španjolski nogometaš Lamine Yamal je dobitnik nagrade za najboljeg mladog sportaša godine, Lando Norris je dobio Laureusa za uspon godine, dok je najbolji parasportaš Brazilac Gabriel Araujo.

Foto: Isabel Infantes

Među ekstremnim sportašima nagrada je otišla Amerikanki Chloe Kim. Nagrada za životno djelo pripala je bivšoj gimnastičarki Nadiji Comaneci, a nagradu "Sport za dobro" dobila je nevladina organizacija za razvoj sporta "Fútbol Mas" iz Čilea.

Švicarski tenisač Roger Federer drži rekord sa šest nagrada, pet za sportaša godine i jednu za povratak godine. Američka tenisačica Serena Williams i američka gimnastičarka Simone Biles su slavile po pet puta, četiri puta kao sportašice godine, a jednom za povratak godine.

Hrvatska skijašica Janica Kostelić ovaj trofej je podigla 2006. godine osvojivši nagradu za sportašicu godine, dok je legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević dobio Laureusa 2002. za "povratnika godine" nakon blistavog trijumfa u Wimbledonu.

Nagrade dodjeljuje Fondacija Laureus Sport for Good od 2000. godine, a nagrade se smatraju vrlo prestižnim i često se nazivaju sportskim ekvivalentom “Oscara”.

DOBITNICI NAGRADA ZA 2025.

Sportaš godine: Carlos Alcaraz

Sportašica godine: Aryna Sabalenka

Ekipa godine: Paris Saint-Germain

Uspon godine: Lando Norris

Povratak godine: Rory McIlroy

Parasportaš godine: Gabriel Araujo

Ekstrmni sportaš: Chloe Kim

Mladi sportaša godine: Lamine Yamal

Sportska inspiracija: Toni Kroos

Životno djelo: Nadia Comăneci

Nagrada sport za dobro: Fútbol Mas.