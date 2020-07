Dojam je važniji i od rezultata, Dinamo mora igrati ko' Dinamo!

Zagrepčani se vraćaju na mjesto na kojem su ove sezone odigrali najuvjerljiviju utakmicu u prvenstvu, te upisali rekordnu pobjedu (5-0) nad Rijekom. Ali danas nema Olma, Petkovića, Perića, Stojanovića...

<p>Dinamo se danas vraća na travnjak na kojem su 'modri' pružili najbolju predstavu prvenstvene sezone. U prvom ovosezonskom pohodu na Rujevicu, Zagrepčani su slavili 5-0, uz dojmljive partije Oršića, Petkovića, Stojanovića, Olma... Bila je to i najveća prvenstvena pobjeda Dinama u Rijeci otkako je HNL-a, no ovoga puta 'plavi' će biti u nešto drugačijem izdanju. Hrvatskog prvaka sada će na Rujevici voditi Igor Jovićević koji u kadru nema ozlijeđene <strong>Perića, Stojanovića i Petkovića, </strong>dok <strong>Dani Olmo </strong>više ne stanuje u Maksimiru.</p><p>Zagrepčani od ovog gostovanja imaju velika očekivanja,<strong> Igor Jovićević</strong> najavio je 'energični i muški Dinamo', i njemu je jasno kako 'modri' moraju iz kola u kolo pružati sve bolje partije. Drugo poluvrijeme iz Zaprešića pokazalo je kako se Dinamo 'budi', no takvo lice treba pokazati i na Rujevici. Za Zagrepčane tradicionalno jednom od najneugodnijih gostovanja u HNL-u. Istina, Dinamo nema baš nikakav rezultatski imperativ: pobjeda, remi ili poraz, na prvenstvenoj ljestvici se neće baš ništa promijeniti. </p><p>I nikome neće 'padati glave'. Jasno, eventualni kiks ne bi dobro sjeo navijačima, pa ni u trenerski CV Igora Jovićevića, ali o radu aktualnog stratega 'modrih' sudit ćemo isključivo prema novoj sezoni i Europi. Kako je i sam najavio 'ovo su sve samo pripreme'...</p><p>Igor Jovićević posljednjih je tjedana vješto rotirao početni sastav, priliku su redovito dobivali i mladi igrači <strong>(Hrvoj, Gvardiol, Šutalo, Franjić, Đira, Ćuže, Marin, Kulenović)</strong> od kojih je većina ostavila dobar dojam. Joško Gvardiol već se ustalio u udarnu momčad 'modrih', no i on bi zbog lakše ozljede mogao preskočiti Rujevicu. Mario Ćuže je riješio utakmicu u Zaprešiću, a tu su prilično uspješne debitantske minute upisali Hrvoj i Šutalo.</p><p>Novu priliku za dokazivanje dobit će i <strong>Sandro Kulenović</strong>, iznimno talentirani mladi napadač koji je ozljedom Petkovića iskočio u prvi plan. U Zaprešiću je puno radio, trčao, skakao i otvarao prostor za svoje suigrače, ali iz dobrih situacija - nije zabio. A napadačima se na koncu, gledaju samo brojke.</p><p>I danas će biti zanimljivo vidjeti koga će od mladih snaga Jovićević gurnuti na 'pakao Rujevice', posebno u situaciji u kojoj Rijeka mora ganjati pobjedu. Dinamo pak, na Rujevici, samo mora biti - <strong>Dinamo</strong>. Naravno, ne moraju 'modri' opet slaviti 5-0 i 'natjerati da im i Rujevica zaplješće, ali Dinamo treba biti otvoren, razigran, atraktivan i dopadljiv...</p>