Hrvatske košarkašice doživjele su i drugi poraz na Europskom prvenstvu, a u dvoboju 2. kola skupine D odigranom u Strasbourgu bolje od njih bila je reprezentacija Rusije sa 73-62 (22-19, 14-14, 25-16, 12-13).

Najbolje u hrvatskoj reprezentaciji bile su Ivana Dojkić s 25 koševa i pet ukradenih lopti te Iva Slonjšak s 12 poena. Ruskinje su do pobjede predvodile Raisa Musina s 19 koševa i 14 skokova te Maria Vadejeva koja je ubacila 17 poena, uz devet skokova i šest asistencija.

Nakon dva kola Ruskinje imaju dvije pobjede i nalaze se na vrhu ljestvice, ispred Francuske koja ima jednu pobjedu. Češka ima jedan poraz, a Hrvatska dva.

Od 20.45 sati utakmicu drugog kola odigrat će Francuska i Češka.

Nakon obostrano lošeg napadačkog početka, hrvatske košarkašice su s tri uzastopne trice došle do vodstva 15-12 u 7. minuti. No, za samo minutu i pol Ruskinje su napravile seriju 10-0 i došle do prednosti od sedam koševa (22-15).

Izabranice Stipe Bralića su potom zaigrale čvršću obranu i do kraja prve četvrtine te u početne tri minute druge ostavile suparnice bez ubačaja i serijom 10-0 ponovno došle do tri koša prednosti (25-22). Do kraja prvog poluvremena nijedna reprezentacija nije napravila značajniju prednost, a Ruskinje su na odmor otišle s tri koša viška (36-33).

Sve do polovice treće četvrtine Hrvatska je bila potpuno ravnopravan suparnik, a koševima Ivane Dojkić iz slobodnih bacanja izabranice Stipe Bralića su u 26. minuti povele 44-43. No, do kraja trećeg dijela Hrvatice su uspjele ubaciti još samo jednu tricu i pogoditi dva slobodna bacanja, a Ruskinje su postigle 18 koševa i stvorile zalihu od 12 poena za posljednjih deset minuta i tu su prednost održale do kraja utakmice.

U slučaju očekivane pobjede Francuske nad Češkom, hrvatskim košarkašicama će za plasman u osminu finala biti potrebna pobjeda nad Čehinjama u dvoboju trećeg kola koji je na rasporedu u nedjelju, 20. lipnja, od 18 sati.