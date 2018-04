Dok se Bayern borio na terenu, on je na mobitelu gledao Juve

Čileanac Arturo Vidal (30) zauvijek će biti jedan od miljenika navijača Juventusa nakon četiri vrlo uspješne sezone u tom klubu. Stigao je tamo 2011. i bio do 2015. te svake sezone osvajao naslov prvaka Italije, a onda je odlučio vratiti se u njemačku, točnije, Bayern.

Bavarski velikan u srijedu navečer izborio je polufinale Lige prvaka ukupnom 2-1 pobjedom protiv Seville. Uzvratna utakmica igrala se u Münchenu, završilo je bez golova gdje je Bayern kontrolirao situaciju.

Arturo je na Allianz Areni cijelo vrijeme na laptopu i mobitelu pratio događanja iz Madrida između Reala i Juventusa.

Former Juventus player, Arturo Vidal, is not happy with Cristiano Ronaldo penalty... during Bayern-Sevilla 😮 pic.twitter.com/p0ViVTxGsD