Dok su igrači Uniteda slavili na Etihadu, Lukaku je povraćao...

Manchester United prošli je vikend preokretom u gostima kod Cityja odgodio potvrdu naslova domaćina. Gosti su u samo 16 minuta drugog poluvremena zabili tri gola i postavili konačni rezultat 3-2.

Romelu Lukaku (24) nestao je kada je došao red na slavlje na Etihadu, a objasnio je i zašto. Dok su njegovi slavili, on je u svlačionici - povraćao.

Interesting to hear Romelu Lukaku say this afternoon he was feeling ill last weekend and couldn't celebrate the derby win because he was throwing up in the dressing-room toilets. Added he's feeling fine again now, which bodes well for Sunday.