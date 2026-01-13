HRVATSKA - GRUZIJA 18-7 Lončar se u turnir uključio s dva gola, Kosta Harkov još je pojačao nakon Slovenije, pa su se Bukić i Harkov "resetirali" nakon nešto slabijeg početka, Vrlić je bacio sidro... To je jednostavno bilo previše za Gruziju
KOMENTAR PLUS+
Svi čekaju kraj, ali izbornik ima razlog za time-out. Možda baš taj detalj presudi s Grčkom...
Čitanje članka: 2 min
I za drugi zadatak pišemo - obavljen. Doduše, teži, zahtjevniji nego što je bio prvi sa sosedima Slovencima, ali svakako dobrodošlo prije onoga što hrvatskim vaterpolistima tek slijedi na Europskom prvenstvu u Beogradu, odnosno derbija skupine protiv Grčke u četvrtak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku