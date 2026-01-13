Obavijesti

Svi čekaju kraj, ali izbornik ima razlog za time-out. Možda baš taj detalj presudi s Grčkom...

Piše Davor Kovačević,
Foto: Aniko Kovacs

HRVATSKA - GRUZIJA 18-7 Lončar se u turnir uključio s dva gola, Kosta Harkov još je pojačao nakon Slovenije, pa su se Bukić i Harkov "resetirali" nakon nešto slabijeg početka, Vrlić je bacio sidro... To je jednostavno bilo previše za Gruziju

I za drugi zadatak pišemo - obavljen. Doduše, teži, zahtjevniji nego što je bio prvi sa sosedima Slovencima, ali svakako dobrodošlo prije onoga što hrvatskim vaterpolistima tek slijedi na Europskom prvenstvu u Beogradu, odnosno derbija skupine protiv Grčke u četvrtak.

