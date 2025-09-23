Novak Đoković se vraća u Šangaj! Četverostruki pobjednik nakon svibnja nastupa izvan Grand Slamova. Hoće li Đoković ponovno dominirati
Đoković će nakon pet mjeseci nastupiti na turniru koji nije Grand slam. Lovi čak 101. titulu
Organizatori ATP Masters 1000 turnira u Šangaju službeno su potvrdili da će na njihovom ovogodišnjem izdanju nastupiti srpski tenisač Novak Đoković, osvajač rekordne 24 Grand Slam titule u karijeri.
Zanimljivost je da će tom prilikom Đoković po prvi puta nakon svibnja nastupiti na nekom turniru koji nije Grand Slam turnir. U svibnju je igrao na ATP turniru u švicarskoj Ženevi i potom sudjelovao jedino na Grand Slam turnirima, Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu.
- Naš četverostruki pobjednik se vraća - napisali su na društvenim mrežama organizatori turnira u Šangaju kojeg je Đoković, trenutačno četvrti igrač na svijetu, osvajao 2012., 2013., 2015. i 2018. godine.
Turnir se održava od 1. do 12. listopada, a glavni rivali Đokoviću će i ovaj put biti Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, dvojac u čijoj sjeni posljednjih godina igra 39-godišnji Đoković.
