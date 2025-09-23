Obavijesti

Sport

Komentari 0
POVRATAK

Đoković će nakon pet mjeseci nastupiti na turniru koji nije Grand slam. Lovi čak 101. titulu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Đoković će nakon pet mjeseci nastupiti na turniru koji nije Grand slam. Lovi čak 101. titulu
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Novak Đoković se vraća u Šangaj! Četverostruki pobjednik nakon svibnja nastupa izvan Grand Slamova. Hoće li Đoković ponovno dominirati

Organizatori ATP Masters 1000 turnira u Šangaju službeno su potvrdili da će na njihovom ovogodišnjem izdanju nastupiti srpski tenisač Novak Đoković, osvajač rekordne 24 Grand Slam titule u karijeri.

Zanimljivost je da će tom prilikom Đoković po prvi puta nakon svibnja nastupiti na nekom turniru koji nije Grand Slam turnir. U svibnju je igrao na ATP turniru u švicarskoj Ženevi i potom sudjelovao jedino na Grand Slam turnirima, Roland Garrosu, Wimbledonu i US Openu.

S 14 MIJENJAO BICIKL ZA REKET Pilić je odrastao u ulici u kojoj su rasli najveći teniski asovi: Put Firula je put šampiona
Pilić je odrastao u ulici u kojoj su rasli najveći teniski asovi: Put Firula je put šampiona
RUSKINJA UZBURKALA DUHOVE FOTO Teniska milijunašica misli da muškarac mora zarađivati više od žene: 'Ako je on pravi...'
FOTO Teniska milijunašica misli da muškarac mora zarađivati više od žene: 'Ako je on pravi...'

- Naš četverostruki pobjednik se vraća - napisali su na društvenim mrežama organizatori turnira u Šangaju kojeg je Đoković, trenutačno četvrti igrač na svijetu, osvajao 2012., 2013., 2015. i 2018. godine.

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey/REUTERS

Turnir se održava od 1. do 12. listopada, a glavni rivali Đokoviću će i ovaj put biti Španjolac Carlos Alcaraz i Talijan Jannik Sinner, dvojac u čijoj sjeni posljednjih godina igra 39-godišnji Đoković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala
CEREMONIJA IZ PARIZA

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala

Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu. Iza Francuza je ostao Lamine Yamal, treći u poretku je Vitinha, četvrti Mohamed Salah, a top 5 zatvara zvijezda Barcelone, Raphinha
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
Vukovar - Rijeka 3-2: Šokantni preokret i povijesna pobjeda za domaće! Prvak u ogromnoj krizi
DERBI ZAČELJA U VINKOVCIMA

Vukovar - Rijeka 3-2: Šokantni preokret i povijesna pobjeda za domaće! Prvak u ogromnoj krizi

Povijesna tri boda za nogometaše Vukovara 1991, koji su ovime ostvarili prvu pobjedu u HNL-u! Bivši napadač Rijeke, Jakov Puljić, zabio je dva gola za Vukovar pred 1055 gledatelja u Vinkovcima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025