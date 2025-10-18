Obavijesti

NOVI UDARAC

Đoković izgubio prvi set pa se povukao: 'Nisam najbolje...'

Piše Boris Trifunović,
Foto: REUTERS/PIXSELL

Tijelo ga više ne služi kao nekada što se pokazalo i u Rijadu na turniru Six Kings Slam. S velikim razočaranjem morao se povući iz meča za treće mjesto

Novak Đoković (38) morao je predati meč protiv Taylora Fritza za treće mjesto Six Kings Slam turnira u Rijadu. Po mnogima najbolji tenisač u povijesti imao je problema s ozljedom i na Mastersu u Šangaju, potom je peti put u nizu izgubio od Jannika Sinnera koji je izborio finale ovoga turnira protiv Carlosa Alcaraza, a onda je morao predati meč za treće mjesto zbog novih problema.

Tijelo ga više ne služi kao nekada što se pokazalo i u Rijadu pa se s velikim razočaranjem morao povući.

- Žao mi je, ljudi. Nadam se da me razumijete, osjetio sam bol u lijevoj nozi i nisam želio pogoršati situaciju. Nisam najbolje, ispričavam se svima. Žao mi je što niste vidjeli drugi set. Odigrali smo neke dobre poene, bio je ovo jedan od najdužih setova koje sam igrao u posljednje vrijeme. Taylor je igrao sjajno, čestitam mu. Hvala svima u Rijadu na toplini i podršci, nadam se da ću se vratiti sljedeće godine - rekao je Đoković prisutnim gledateljima prije nego je uz ovacije napustio teren.

BILA I U HRVATSKOJ FOTO Zovu je srpskom J. Lo i bila je prva ljubav Novaka Đokovića
FOTO Zovu je srpskom J. Lo i bila je prva ljubav Novaka Đokovića

Prethodno je odigrao vrlo dug prvi set koji je trajao čak 76 minuta. Američki tenisač dobio ga je 7-6 (4) nakon čega je Đoković odlučio da je dosta i da više ne može.

- Novak je legenda. Nije mu lako igrati s tolikim opterećenjem i očekivanjima, pogotovo pred ovakvom publikom. Želim mu brz oporavak i nadam se da ćemo uskoro ponovno igrati - rekao je Fritz pokazavši poštovanje prema ozlijeđenom suparniku.

