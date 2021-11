Novak Đoković od 14 sati u Parizu igra meč za 'tenisku besmrtnost'. Pobijedi li Huberta Hurkacza osigurat će čelno mjesto na ATP ljestvici na kraju 2021. što će mu biti rekordni sedmi put (2011., 2012., 2014., 2015., 2018., 2020.) da je dočekao Novu godinu kao prvi reket svijeta. A ako ne uspije danas, imat će priliku na završnom turniru koji se od ove godine održava u Torinu.

Njegova dva najveća rivala, Roger Federer i Rafael Nadal po pet su puta dočekali novu sezonu na vrhu ATP ljestvice, dok je Pete Sampras šest puta godinu završio najbolji tenisač svijeta. Inače, Novak je i rekorder po broju tjedana (345), no Federer i dalje drži po uzastopnim (237).

Na Mastersu u Parizu je i dalje Đokovićev najveći rival ove sezone, Danil Medvjedev, koji će u drugom polufinalu igrati s Alexandrom Zverevom, a koji tvrdi kako ne razmišlja o završetku godine na prvom mjestu. Đoković je trenutačno na 10340 bodova, dok ga Medvjedev prati s 9540.

- Da budem iskren, nisam nikad razmišljao o tome. Poslije US Opena, da sam kojim slučajem osvojio Indian Wells, vjerojatno bi mi to više bilo u mislima. Sada to nije slučaj, jer je Novak jako blizu, treba mu još jedna pobjeda, ovdje ili u Torinu. Svi znamo tko je Novak i velike su šanse da će uspjeti u tome. Zato ni ne razmišljam o tome uopće, ništa ne ovisi od meni. Samo se trudim pobjeđivati. Odgovor na pitanje o tome bolje je tražiti kod njega, on pokušava to ostvariti, možda je zato i došao ovdje. Na Novaku je - zaključio je Medvedev pa kritizirao uvjete u ovoj sezoni:

- Mislim da su promijenili lopte od prošle godine, sada se igra Headovim, ne znam zašto. Također, uvjeti su izuzetno spori, pogotovo za Pariz, koji je poznat kao jedan od najbržih turnira. Ovo je presporo za dvoranski turnir, ne znam zašto izmišljaju stvari, prošle godine to nije bio slučaj. Zato je teško sačuvati servis, kao u Indian Welsu na primer. Videli smo i u Novakovom meču sa Fritzom, puno brejkova, a Novak je izvanredan server. Zbog svega što sam naveo ima uspona i padova - zaključio je Rus koji je pobijedio Đokovića u finalu US Opena i tako spriječio još njegovih rekorda...