U cijeloj ovoj širini stvari još ne znam hoću li zaigrati u Melbourneu. Jedna te ista stvar se vrti i pravi razdor u cijelom društvu, ne samo sportskom, između onih koji su cijepljeni i koji nisu. To je stvarno strašno. Jako sam razočaran društvom u ovom trenutku, rekao je za Blic najbolji tenisač svijeta Novak Đoković.

Podsjetimo, srpski tenisač nije nastupao nakon što je u finalu US Opena izgubio od Danila Medvjedeva te se vratio u Srbiju gdje vrijeme provodi s obitelji i prijateljima.

- Počeo sam trenirati. Prošlo je puno vremena otkako sam trenirao s reketom u ruci. Plan do kraja sezone mi je igrati Pariz, završni Masters i Davis Cup. U Beogradu ću biti do nedjelje, a onda planiram otići iz Srbije kako bih se više posvetio treninzima i pripremama - pojasnio je.

Još se uvijek provlači pitanje o tome hoće li nastupiti na Australian Openu početkom iduće godine. Podsjetimo, srpski tenisač ne želi otkriti je li se cijepio ili nije, ali smatra da bi u društvu ne bi trebala vladati podjela.

- Koliko sam čuo, Australci pokušavaju poboljšati uvjete za sve. I za one koji su cijepljeni i za one koji nisu. Najveći problem je što, ako ste u avionu s osobom koja je pozitivna, morate 14 dana u hotelsku sobu. Čak 70 igrača je moralo u izolaciju ove godine. To je svima ostalo u lošem sjećanju - rekao je Đoković i prisjetio se situacije s Viktorom Troickim koji je dva tjedna morao biti u sobi:

- Situacija uopće nije dobra. Ako profesionalnog sportaša stavite u karantenu, da ne može izaći iz sobe... On neće moći igrati na uobičajenom nivou, a i povećava se rizik od ozljeda. Mislim da će puno igrača razmisliti hoće li ići u Melbourne. Strašno je što se događa u društvu između cijepljenih i necijepljenih. Ne mogu vjerovati da smo spali na to da diskriminiramo ljude prema tome hoće li se cijepiti li neće. Jako sam razočaran društvom i medijima koji vrše pritisak na sve ljude.

A hoće li se cijepiti kako bi mogao nastupiti u Melbourneu? To ćemo očito saznati nešto prije spomenutog turnira...

- Ne znam hoću li ići tamo, ne znam što se događa. Neću otkriti jesam li se cijepio. To je privatna stvar i neprimjereno pitanje. Previše ljudi sebi dopuštaju slobodu danas i da osuđuju ljude. Što god da odgovoriš, oni će to zloupotrijebiti. Mediji šire strah i paniku, a ja u tome neću sudjelovati. Osjećam da su svi neprijateljski nastrojeni i ne želim im davati povod da pišu neke stvari o meni. Naravno da želim ići u Australiju, to je moj najuspješniji Grand Slam, ali ne znam hoću li ići - zaključio je.