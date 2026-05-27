Đoković prigovarao protivniku, smetala mu i publika u Parizu: Srušio 74. na svijetu za prolaz

Novak Đoković (39) plasirao se u treće kolo Roland Garrosa nakon pobjede nad Francuzom Valentinom Royerom 6-3, 6-2, 6-7(7), 6-3, no meč koji je trajao gotovo četiri sata (tri sata i 44 minuta) bio je sve samo ne lagan. Đoković se borio se upornim suparnikom, ali i s velikom vrućinom koja mu je znatno otežala posao.

Iako je Đoković kontrolirao prva dva seta, meč se zakomplicirao u trećem, a mnoge je iznenadilo što je uopće igrao po najvećoj vrućini. Odgovor leži u Đokovićevom vlastitom zahtjevu. Naime, nakon prvog meča koji je igrao u večernjem terminu, navodno je imao problema sa snom te je od organizatora zatražio da drugi meč igra danju.

Đoković je tijekom meča nekoliko puta privukao posebnu pažnju. Ističe se trenutak kada je Đoković, prema tvrdnjama komentatora Eurosporta Jima Couriera, tražio ispriku od protivnika nakon što je loptica dotaknula mrežu i promijenila smjer.

Prema Courieru, nakon što je Royerov udarac okrznuo vrh mreže, a Đoković potom izgubio poen, srpski tenisač nije dobio uobičajenu gestu isprike. Navodno je Đoković prišao Royeru i rekao mu: "Hej prijatelju, duguješ mi jednu". Royer se nakon toga okrenuo i ispričao. Courier je zaključio: "Probudio je medvjeda".

Jim Courier: “Djokovic wanted an apology for the return that Royer hit off of the tape that stayed in the… pic.twitter.com/6LkQ178z5J — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

Đoković je također imao problema s publikom u Parizu. Gledatelji su ga kontinuiranim zvižducima ometali prije i tijekom serviranja, a on je sucu poručio kako publika nema "imalo poštovanja" prema njemu. U trećem kolu Đoković će igrati protiv pobjednika meča Fonseca - Prižmić.

