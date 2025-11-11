Đoković sjeo s čovjekom koji ga je prozvao herojem antivaksera i prevarantom. Dobio je ispriku

U svijetu medija, gdje su oštre riječi i beskompromisni stavovi često valuta uspjeha, rijetki su trenuci iskrenog pokajanja. Upravo jedan takav, gotovo filmski obrat, dogodio se u studiju poznatog britanskog novinara i voditelja Piersa Morgana, koji je svoj dugo očekivani intervju s teniskom legendom Novakom Đokovićem (38) započeo – isprikom.

Morgan, koji je tijekom pandemije koronavirusa bio jedan od najglasnijih i najžešćih kritičara srpskog tenisača, ovim je potezom iznenadio svjetsku javnost i otvorio novo poglavlje u njihovom turbulentnom medijskom odnosu.

Morgan je žestoko napadao Đokovića

Da bismo razumjeli težinu Morganove isprike, potrebno je vratiti se u vrijeme kada je svijet bio okovan pandemijom, a svaka javna odluka, posebno ona koju su donosile globalne zvijezde poput Đokovića, bila podvrgnuta rigoroznoj procjeni. Morgan je u tom razdoblju predvodio medijski napad na Đokovića, a sve je eskaliralo tijekom dva ključna događaja.

Foto: Piers Morgan/X

Prva točka prijepora bio je Adria Tour, humanitarni teniski turnir organiziran u lipnju 2020. godine u Srbiji i Hrvatskoj. U vrijeme dok je veći dio svijeta bio u strogom lockdownu, slike s turnira na kojima se vide pune tribine, igrači koji se grle i zabavljaju bez distance, šokirale su mnoge. Piers Morgan nije štedio riječi, nazvavši cijeli događaj "potpuno smiješnim" i "nepromišljenim".

Kritike su postale još oštrije nakon što je potvrđeno da su se Đoković, njegova supruga Jelena i nekoliko drugih sudionika zarazili virusom COVID-19. Za Morgana je to bio krunski dokaz neodgovornosti i arogancije.

Vrhunac sukoba: Deportacija iz Australije

Ipak, najžešći verbalni napadi uslijedili su početkom 2022. godine, tijekom sage koja se odvijala uoči Australian Opena. Đokovićeva odluka da se ne cijepi protiv koronavirusa dovela je do pravne bitke s australskim vlastima, koja je rezultirala njegovom deportacijom.

Foto: Piers Morgan/X

Piers Morgan je tada bio neumoljiv. Na društvenim mrežama i u svojim kolumnama, Đokovića je bez zadrške etiketirao kao "prevaranta po pitanju COVID pravila" i "lažljivca u imigracijskim obrascima".

Najteža optužba bila je ona kojom ga je proglasio "herojem antivakserskog sentimenta koji negira znanost" i "ikonom antivaksera". Te su riječi odjeknule globalno, svrstavajući Đokovića u središte polarizirajuće debate koja je tada dijelila svijet. Morgan je vješto koristio svoju platformu kako bi Đokovićev stav predstavio ne samo kao osobni izbor, već kao opasnost za javno zdravlje.

Neočekivani trenutak pomirenja

Nakon godina teških riječi, malo tko je očekivao da će njihov prvi susret licem u lice započeti pomirljivim tonom. Na samom početku intervjua, čiji se cjeloviti sadržaj s nestrpljenjem iščekuje, Morgan je pogledao Đokovića i izgovorio rečenicu koja je odjeknula medijskim prostorom: "Počet ću s isprikom..."

Ovaj jednostavan, ali snažan čin priznavanja pogreške pokazao je Morganovu spremnost da preispita svoje ranije stavove. Đoković je, s druge strane, pokazao svoju karakterističnu staloženost. Prihvatio je ispriku, ali uz komentar koji otkriva dubinu svega što je proživio: "Ono što si rekao govori o tome kakva si osoba, ja nisam takav."