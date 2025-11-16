Obavijesti

Sport

Komentari 0
EVO KOJI

Đoković srušio još jedan rekord!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Đoković srušio još jedan rekord!
3
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS

Nedavno je na turniru u Ateni osvojio 101. naslov u karijeri, a trenutačno je četvrti tenisač svijeta sa 4830 bodova

Novak Đoković stigao je do novog rekorda. Srbijanskog tenisača od ranije smatraju ponajboljim, ako ne i najboljim tenisačem svih vremena, a novi argument dodao je u podugačku listu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže 00:31
Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Naime, Đoković je postao tenisač s najviše tjedana provedenih među prvom četvoricom na ATP ljestvici! Ukupno je u top 4 proveo 808 tjedana, a od ranije je rekorder po broju tjedana provedenih na prvom mjestu (428), prva dva mjesta (599) te top 3 mjesta na ATP-ovoj ljestvici (756 tjedana). 

Nedavno je na turniru u Ateni osvojio 101. naslov u karijeri, a trenutačno je četvrti tenisač svijeta sa 4830 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu
EVO TKO JE ONA

FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu

Kathy Valencia je ekvadorska sportska novinarka i voditeljica koja je tamošnjem stanovništvu poznata po svojem radu na televiziji, intervjuima sa sportašima i prijenosima s nogometnih terena.
Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci
UZ SPORNO SUĐENJE

Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci

Dvije vrlo sumnjive odluke sudaca definitivno su obilježile ovu utakmicu. U sudačkoj nadoknadi je Hrvatska tražila kazneni udarac, a u prvoj seriji raspucavanja je golman Uzbekistana vjerojatno s obje noge napustio liniju...
VIDEO BiH pobijedila Rumunje! Kosovo u Sloveniji pobijedilo i osiguralo mjesto u playoffu
KVALIFIKACIJE ZA SP

VIDEO BiH pobijedila Rumunje! Kosovo u Sloveniji pobijedilo i osiguralo mjesto u playoffu

"Zmajevi" u zadnjem kolu idu u goste Austriji u direktnom okršaju za prvo mjesto u skupini i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo! Bosanskohercegovačkoj reprezentaciji treba pobjeda, dok domaćinu igra i remi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025