Đoković srušio još jedan rekord!
Novak Đoković stigao je do novog rekorda. Srbijanskog tenisača od ranije smatraju ponajboljim, ako ne i najboljim tenisačem svih vremena, a novi argument dodao je u podugačku listu.
Naime, Đoković je postao tenisač s najviše tjedana provedenih među prvom četvoricom na ATP ljestvici! Ukupno je u top 4 proveo 808 tjedana, a od ranije je rekorder po broju tjedana provedenih na prvom mjestu (428), prva dva mjesta (599) te top 3 mjesta na ATP-ovoj ljestvici (756 tjedana).
Nedavno je na turniru u Ateni osvojio 101. naslov u karijeri, a trenutačno je četvrti tenisač svijeta sa 4830 bodova.
