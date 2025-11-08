Obavijesti

SLAVIO U GRČKOJ

Đoković za povijest! Osvojio čak 101. titulu u karijeri i srušio još jedan rekord Rogera Federera

Piše HINA,
Foto: LOUIZA VRADI/REUTERS

Posljednji naslov na tvrdoj podlozi i u dvorani, 38-godišnji Srbin je osvojio 2023. na ATP Finalu u Torinu, gdje će već u ponedjeljak morati odigrati prvi meč u grupnoj fazi protiv Amerikanca Taylora Fritza

Novak Đoković (ATP - 5.) na dvoranskom turniru u Ateni došao je u subotu do 101. naslova u karijeri svladavši u finalu Talijana Lorenza Musettija (ATP - 9.) sa 4-6, 6-3, 7-5 i time je sa 38 godina i pet mjeseci postao najstariji pobjednik otkako je 1990. ustanovljen ATP Tour.

Srpskom tenisaču je ovo i 72. naslov na tvrdoj podlozi, čime je prestigao Rogera Federera (71) i postao najuspješniji u Open eri na toj ljestvici te taj rekord dodao mnogima koji su već u njegovom vlasništvu.

Posljednji naslov na tvrdoj podlozi i u dvorani, 38-godišnji Srbin je osvojio 2023. na ATP Finalu u Torinu, gdje će već u ponedjeljak morati odigrati prvi meč u grupnoj fazi protiv Amerikanca Taylora Fritza, a potom ga čekaju još obračuni s Carlosom Alcarazom i Alexom de Minaurom.

Lorenzo Musetti se nadao da bi i on mogao zaigrati pred domaćim navijačima u Torinu, ali je finalnim porazom u Ateni, devetim u deset dvoboja sa Đokovićem, ostao bez te prilike. Nije uspio prestići Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, koji će zauzeti mjesto u skupini s Jannikom Sinnerom, Alexanderom Zverevom i Benom Sheltonom.

Musetti se žestoko borio, dvaput je u odlučujućem, trećem setu nadoknađivao 'break' zaostatka (1-3, 3-5), ali je u 11. gemu još jednom izgubio servis. Kad je po drugi put servirao za trofej, Đoković je 15 godina mlađeg suparnika ostavio bez poena.

