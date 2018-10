'Doktor Ivo' postao je najstariji osvajač Challengera u povijesti!

Čini se kako tijelo Ive Karlovića doista ne zna za godine. Hrvatski je tenisač s 39 na leđima otišao do kraja na ATP Challengeru u Calgaryju u Kanadi, postavši najstariji pobjednik jednog turnira iz te serije ikad.

"Div sa Šalate" u finalu je pobijedio prvog nositelja, Australca Jordana Thompsona (108. na ljestvici) rezultatom 7-6 (7-3), 6-3 nakon sat i 13 minuta igre.

Na putu do titule Karlović je ispalio 24 asa, a u polufinalu je svladao dvostruko mlađeg sunarodnjaka Bornu Goju. Na današnjoj će ATP-ljestvici napredovati sa 122. na 108. mjesto.

