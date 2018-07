Doktor Ivo prekinuo crni niz i s 39 godina ušao u drugo kolo...

Naš tenisač Ivo Karlović napokon je prekinuo crnu seriju od šest uzastopnih poraza i plasirao se u drugo kolo Wimbledona, svladavši u dvoboju veterana Rusa Mihajla Južnog sa 4-6, 7-5, 7-6(7) i 6-3.

Meč je počeo prilično neobično, Karlović je odmah napravio break, ali u sljedećem gemu je izgubio svoj servis. Sljedeći put pokleknuo je kod 5-4 za Južnog i to je bilo kobno za gubitak prvog seta.

Looking to improve your #serve? Here's @ivokarlovic to show you how. It's easier when you're 6'11" though ;-) #tennis @hackneytennis @Wimbledon pic.twitter.com/tuRzGM3KAb