Hrvatska rukometna reprezentacija otputovala je na prvi krug Europskog prvenstva iz Osijeka u Szeged. Zasad sa 17 od 19 igrača koji su bili na pripremama. Ostali su u Slavoniji Domagoj Duvnjak (33) i Luka Cindrić (28).

POGLEDAJTE VIDEO: Pripreme u Osijeku

Dule se oporavio od korona virusa sedam dana nakon pozitivnog testa, Luka još nije. Iako mu je istekla izolacija, Domagoja muče leđa. Propustio je nekoliko treninga na pripremama u Osijeku, nije mogao mrdnuti iz hotelske sobe. Uza svu tu nevolju stigla je i korona koju je već jednom pobijedio, prije godinu dana.

- Radimo gotovo svaki dan testiranja. Dobra vijest je da je Duvnjak konačno negativan, a loša vijest je da ipak ima posljedice korone. Koliko god naoko izgleda dobro, on je bolnih leđa koja su bolna od početka covida, a bilo je i ranije problema s leđima u smislu nekih ranijih, starijih ozljeda - objasnio je liječnik reprezentacije Tomislav Kukin.

Srednji vanjski njemačkog velikana Kiela često je za Hrvatsku išao i preko granice bola, ali ozljeda leđa u svakom sportu, a posebno rukometu, može biti nepremostiva prepreka.

- On se liječio od tih problema još u Njemačkoj, dobivao blokade, igrao pod njima. To je ostavilo traga, a covid infekcija još više. Tako da smo ovaj tren procijenili da on nije spreman za igru, za priključivanje reprezentaciji ovaj tren. Ali ostavit ćemo ga na terapijama pa će se, kad ga osposobimo, priključiti - objasnio je liječnik.

Kakva je situacija s Cindrićem?

- On je nažalost i dalje pozitivan, što znači da smo ga uhvatili u početku covida koji, eto, i dalje traje. Istina, dobro je da nema vidljivih kliničkih znakova da je bolestan. Ali nalaz je neumoljiv, pozitivan je na covid i mora ostati u izolaciji. Naravno, i njega ćemo testirati iz dana u dan pa, kad bude negativan, ako klinički nalaz iz KBC-a Osijek potvrdi, on će se priključiti reprezentaciji - kaže Kukin.

HRS je u priopćenju otkrio kako "dio onih koji su mnogi u posljednje vrijeme provlačili kroz tisak, portale i društvene mreže i priželjkivali da budu na popisu također zaražen i nije u mogućnosti pomoći reprezentaciji". Zbog GDPR-a neće objaviti njihova imena.

Izbornik Hrvoje Horvat je, međutim, u razgovoru za Večernji list otkrio o komu se radi.

- Što se tiče prvoga kruga, neću zvati nikog novog. Imao sam u planu Marića i Karačića, ali oni su također pozitivni na covid-19 i čekaju dva negativna PCR testa, no pitanje je kad će ih dobiti.

Popis putnika za Euro 2022.

Stručni stožer