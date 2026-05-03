Hajduk je svladao Varaždin 3-1 u utakmici u kojoj su gubili i promašili jako puno šansi. Sada ih čeka ogled u Maksimiru, prilika da u izravnom okršaju pokvare slavlje novom prvaku Dinamu.
Dominacija Hajduka najbolja je najava maksimirskog derbija
Hajduk je pred oko 12.000 gledatelja na Poljudu svladao Varaždin 3-1. U utakmici koja je puno više značila gostima u borbi za Europu nego Hajduku koji je zacementiran na drugoj poziciji, momčad Gonzala Garcia stigla je do prve pobjede u međusobnim ogledima ove sezone. Gosti su prvi poveli, ali je Hajduk je sretno i spretno zabio dva gola vrijedna punog plijena, a točku na "i" stavio je Bamba duboko u sudačkoj nadoknadi. Autogol Lesjaka, golov Pukštasa koji je plesao na rubu zaleđa i bijeg Bambe okrunili su bolju igru Hajduka, koji je složio još nekoliko vrlo lijepih prilika, ali nije novost da se momčad Gonzala Garcia muči s realizacijom od početka sezone...
