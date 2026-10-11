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SJAJNI U TRAPU

DOMINACIJA HRVATA Anton Glasnović obranio zlato na EP-u, Giovanni Cernogoraz brončani

Piše HINA,
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DOMINACIJA HRVATA Anton Glasnović obranio zlato na EP-u, Giovanni Cernogoraz brončani
London: Olimpijske igre 2012, trap, Giovanni Cernogoraz osvojio zlato | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Anton Glasnović zlatni u trap solo, Cernogoraz brončani! Hrvatski strijelci opet rasturili u Grčkoj, a Josip Glasnović u klasičnom trapu ostao bez finala

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Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u grčkoj Malakasi, dok je Giovanni Cernogoraz bio brončani.

U disciplini solo Anton Glasnović je u finalu bio s 6-2 bolji od Turčina Murata Ilbiglia s 6-2, koji je u polufinalu izbacio Cernogorza.  Za razliku od klasičnog trapa gdje se pobjednik dobiva zbrajanjem pogođenih meta kroz serije i klasično finale, disciplina trap solo uvodi format izravnih dvoboja jedan na jedan.

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Prije dvije godine je Josip Glasnović osvojio je na EP u Francuskoj prvu zlatnu medalju u ovoj kategoriji otkako je uvedena, a Giovanni Cernogoraz bio je srebrni. 

Također u novoj disciplini Trio braća Glasnović i Cernogoraz su osvojili srebro, a zlato je  osvojio Azerbejdžan, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska brončana iza Turske i Italije. 

U petak je u olimpijskom, klasičnom trapu Josip Glasnović bio peti. Nakon što je bio savršen u kvalifikacijama i pogodio svih 125 zadanih meta, 43-godišnji Glasnović promašio je dvije od prvih 15 meta u finalu, a kako su četvorica konkurenata imala po pogodak više, ostao je bez mogućnosti nastavka natjecanja.

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